Prevenção e tratamento para o câncer colorretal

Março é conhecido pela cor Azul-Marinho em conscientização ao câncer colorretal, o terceiro tipo mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), que estima o surgimento de 41 mil novos casos por ano no país. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou com a cirurgiã oncológica Cecília Lima, no Canal Saúde desta segunda-feira (20).



Segundo a médica, apenas 10% dos casos de câncer colorretal são causados por síndromes genéticas e hereditariedade.

Como acontece na maioria dos cânceres, até 80% dos casos são causados por fatores externos: fatores ambientais e alimentação. Os principais fatores de risco são a idade: a partir dos 50 anos, toda pessoa tem um risco aumentado de desenvolver o câncer colorretal; o tabagismo; o sedentarismo”, explicou a cirurgiã. Escreva a legenda aqui

Cecília Lima também detalhou a influência da alimentação no surgimento do câncer colorretal.

Uma dieta pobre em frutas, verduras e fibras contribui para o aparecimento do câncer colorretal. Aquela dieta que é muito rica em alimentos nitrogenados, por exemplo, carne vermelha, também aumenta o risco”, orientou.

A profissional citou, ainda, os tipos de tratamento para o câncer de cólon do reto.

Na maioria das vezes, o tratamento envolve cirurgia, e pode ser necessário, também, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e terapia-alvo, que são formas diferentes de medicações que a gente dispõe atualmente”, afirmou.

