AUTISMO PRF e APAE realizam conscientização sobre o autismo em Recife e Caruaru Projeto busca promover a inclusão e igualdade de oportunidades para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista- TEA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta terça-feira (02), mais uma edição do Projeto PRF Amiga dos Autistas, buscando afastar preconceitos e oferecer conhecimento sobre o assunto através de abordagens educativas. Este ano, a iniciativa aconteceu no Dia Mundial de Conscientização do Autismo e foi realizada no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Recife, e em conjunto com a APAE na Delegacia da PRF em Caruaru.

No TIP, o projeto contou com a participação de equipes da PRF para realizar abordagens a veículos de transporte coletivo, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os policiais transmitiram informações sobre suas características e desafios, para enfrentar preconceitos e promover a inclusão e igualdade de oportunidades para esse público. Já em Caruaru, as abordagens a veículos de passageiros ocorreram de forma integrada entre a PRF e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Ao final do evento, os policiais realizaram uma visita à sede da instituição social, onde as crianças e adolescentes puderam conhecer melhor a atividade policial e as viaturas utilizadas pelo órgão.



Projeto

No ano de 2023, a PRF, em parceria com a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF) e o Movimento Orgulho Autista Brasi, lançou o Projeto PRF Amiga dos Autistas, com a finalidade principal de buscar qualificação para que os policiais lidem com pessoas que tenham o diagnóstico de autismo, fornecendo uma abordagem mais preparada e humanizada nas rodovias de todo o país.

