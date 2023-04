PRF inicia Operação Semana Santa nesta quinta-feira (06), em Pernambuco

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira (6), a Operação Semana Santa 2023 nas rodovias federais de Pernambuco. Nesse período, ocorre um aumento na movimentação de veículos principalmente nas BRs 232 e 104, que dão acesso às cidades do agreste, principalmente Gravatá, Caruaru e Brejo da Madre de Deus, onde acontece o espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. As ações educativas, de fiscalização e combate ao crime serão intensificadas até domingo (9), em locais estratégicos que levam ao interior e ao litoral do estado. As ações contam com o apoio do Núcleo de Operações Aéreas da PRF, que irá realizar o patrulhamento das rodovias. As equipes contam com um helicóptero Koala, recém-chegado ao estado, que comporta até oito pessoas e possui uma maior autonomia de voo em relação ao modelo anterior.

Quem planeja passar o feriado nas praias, pode encontrar um trânsito mais intenso na BR 101 Norte, que leva a Itamaracá e Ponta de Pedras, ou na BR 101 Sul, para quem vai a Porto de Galinhas ou Tamandaré. A PRF irá direcionar a fiscalização para trechos críticos das rodovias, a partir do levantamento de locais onde há uma maior incidência de colisões graves, que resultam em feridos ou mortes.

As blitzes buscam coibir infrações graves, como o excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido – que provoca colisões frontais, uso do celular e embriaguez ao volante. Durante as abordagens, as equipes, dentre outros procedimentos, verificam a documentação pessoal, os equipamentos obrigatórios do veículo e se todos utilizam o cinto de segurança ou os dispositivos de retenção para crianças.

Direção sob chuva

Caso o motorista se depare com chuva durante a viagem, deve acender os faróis, reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança e redobrar a atenção. Para evitar aquaplanagens, que ocorrem quando o pneu do veículo perde contato com o asfalto, ao passar por uma poça de água, o condutor deve evitar frear de forma brusca. Deve retirar o pé do acelerador e manter a direção firme até passar pelo local.

Entre os principais itens a serem observados para uma viagem segura, a PRF destaca:

- Planeje bem a viagem, veja pontos de parada, condições do tráfego e da via, previsão do tempo etc.

- Verifique a pressão de todos os pneus e fique atento à demanda de peso que o carro irá transportar (bagagens e passageiros);

- Observe as condições do estepe. Caso haja alguma avaria, substitua-o para uso, caso necessário.

-Realize o alinhamento e balanceamento;

- Confira os equipamentos obrigatórios: todo veículo deve ter pneu estepe, triângulo, chave de roda e macaco dentro do porta-malas;

- Verifique o funcionamento do sistema de iluminação;

- Deixe a água do radiador no nível certo e o fluído do sistema de arrefecimento em dia;

- Revise os sistemas de amortecimento e freios;

- Fique atento ao prazo de validade do filtro e óleo do motor;

- Substitua limpadores de para-brisa ressecados;



- Confira o funcionamento da bateria;



- Faça uma conferência de mangueiras e correias.



- Documentação em dia. O veículo e o motorista devem estar com os documentos atualizados.



