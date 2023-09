A- A+

PRF E SAMU PRF participa da 5ª Jornada do SAMU Metropolitano Evento acontece de 28 a 30 de setembro e contará com debate sobre incidentes com tubarão, transplante de órgãos e simulado de resgate aeromédico

De 28 a 30 de setembro acontece no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, nos Coelhos, a 5ª Jornada do Samu Metropolitano Recife, encontro Norte e Nordeste de serviços aeromédicos. A programação conta com mesas redondas, palestras e debates, além de um simulado de resgate aeromédico, que será realizado no Jockey Club de Pernambuco, Prado.

Na abertura do evento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) será representada pelo superintendente regional, o PRF Alexandre Rodrigues. A programação conta ainda com a participação representantes no seu Núcleo de Operações Aéreas (NOA). O PRF e Comandante, Victor Bondan, ministrará palestra sobre segurança de voo. Já os PRFs e Operadores Aerotáticos Paulo Barreto, Sheyk Xavier e Marcos Correia farão parte de uma mesa redonda – o 1º Encontro N/NE de Operadores.

‘’Para essa edição preparamos uma programação bem especial e toda dedicada ao Atendimento Aeromédico dos Serviços que fazem suas atividades na região Norte-Nordeste. Serão três dias de muito conhecimento, intercâmbio de informações, aulas com profissionais renomados de todo o Brasil, finalizando com um grande simulado prático no último dia com as aeronaves de asas rotativas (helicópteros) dos grupamentos convidados ao evento. Tenho certeza de que esse será um marco na formação e atualização de todos os participantes’’, comenta o coordenador geral do SAMU metropolitano Recife, Leonardo Gomes.

Foto: divulgação/PRF

SAMU Recife - O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) é um Programa do Governo Federal que tem como principal objetivo chegar brevemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, sequelas ou até mesmo à morte.

No Recife, o Samu foi inaugurado pela Prefeitura do Recife em 21 de dezembro de 2001. Atualmente são realizados, em média, dois mil atendimentos mensais. A capital pernambucana sedia a Central de Regulação Médica do Samu 192 Metropolitano do Recife, que, além do município sede, regula também os chamados de 71 municípios pernambucanos e da Ilha de Fernando de Noronha.

Para garantir o atendimento à população recifense, o Samu conta com uma frota de quatro Unidades de Suporte Avançado (USA); 22 Unidades de Suporte Básico (USB), sendo uma destinada ao atendimento de psiquiatria; oito motolâncias e também um helicóptero que faz parte de convênio firmado com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço Aeromédico do SAMU surgiu em 2007 por meio de um convênio do Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, tendo como participantes o SAMU 192 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Hoje o SAMU Recife é uma referência regional em Serviço Aeromédico.



