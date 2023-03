A- A+

DIA DA MULHER PRF realiza ação de combate à importunação sexual no Dia Internacional da Mulher Campanha será realizada em ônibus e vans que circulam nas BR's que cortam Pernambuco

Uma ação de conscientização sobre como identificar e denunciar casos de importunação sexual no transporte coletivo de passageiros será realizada, na manhã dessa quarta-feira (8), na BR-101, no Recife, e na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão. A iniciativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acontece em alusão ao Dia Internacional da Mulher, além de marcar o lançamento de uma campanha de arrecadação de material de higiene para o Centro Clarice Lispector.



Durante a ação, policiais irão transmitir orientações a passageiros de ônibus e de vans sobre como identificar a importunação sexual, que se caracteriza como qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima, além de repassar os canais de denúncia. Quem presencia ou é vítima desse crime pode denunciar por meio do Disque 180, que é direcionado ao enfrentamento da violência contra a mulher, ou através do telefone 191 da PRF, nos casos registrados em rodovias federais.



No mesmo dia, também será lançada uma campanha estadual de arrecadação de material de higiene feminina para o Centro de Referência Clarice Lispector. A instituição acolhe e orienta mulheres em situação de violência doméstica e/ou sexista. O Centro ainda dispõe de um espaço lúdico com atividades direcionadas aos filhos e filhas das mulheres atendidas. Todo o atendimento é gratuito e funciona de domingo a domingo, das 7h às 19h.

Durante o mês de março, a população poderá entregar nos postos, delegacias e na sede da PRF, produtos que serão destinados às mulheres atendidas pela instituição social.

