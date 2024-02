PRF registra mais de 2,8 mil imagens de excesso de velocidade durante operação em Pernambuco

A- A+

Com foco em reduzir colisões graves por excesso de velocidade em pontos críticos das rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 07 a 14 de fevereiro, a 24ª edição da Operação Temática de Velocidade (Otevel) em Pernambuco. Nesse período, foi registrado um total de 2.832 imagens de veículos com velocidade incompatível, através do uso de radares portáteis.

A operação foi realizada principalmente nas BRs 101, 232 e 408, que cortam a Região Metropolitana do Recife e dão acesso ao interior do estado. Alguns veículos de menor porte chamaram a atenção das equipes por transitar a mais de 160Km/h e veículos de grande porte a mais de 120Km/h.

A Otevel foi composta por atividades de alinhamento operacional, em que foram atualizados os procedimentos de fiscalização, além de atividades práticas com a utilização do radar portátil, posicionados ao lado das viaturas nas rodovias. A iniciativa reuniu servidores de todas as delegacias da PRF em Pernambuco, sob a supervisão de policiais especializados dos estados do Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo.

Os locais de fiscalização foram definidos a partir de estudos estatísticos da PRF, que apontam os locais onde mais ocorrem feridos ou mortes, além de trechos de grande movimentação de veículos. “A Otevel teve como finalidade principal prevenir sinistros graves e proporcionar mais segurança a motoristas, passageiros e pedestres que utilizam as rodovias federais”, ressaltou o coordenador da operação e chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da PRF em Recife, Cláudio Andrade.

