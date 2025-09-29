A- A+

CANAL SAÚDE Primavera chega com alerta para cuidados com a pele e prevenção ao câncer Com dias mais quentes e maior exposição ao sol, especialistas reforçam a importância do uso correto do protetor solar e da atenção aos sinais da pele

O aumento das temperaturas com a chegada da primavera traz também um alerta importante: é hora de reforçar os cuidados com a pele para evitar queimaduras, agressões causadas pelo sol e, principalmente, prevenir o câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil.

Com dias mais longos e ensolarados, cresce a exposição ao sol, seja em atividades de lazer, como idas à praia, ou mesmo no dia a dia. A dermatologista oncológica Mariana Távora reforça que a prevenção começa com o uso correto do protetor solar.

“O ideal é aplicar o protetor solar com fator de proteção (FPS) 30 ou superior a cada 30 minutos, especialmente quando a pessoa está diretamente exposta ao sol. Isso vale para todas as faixas etárias: crianças, adultos e idosos”, destaca a especialista.

Além do uso do filtro solar, é importante manter a hidratação da pele, evitar a exposição nos horários de maior radiação, entre 10h e 16h, e usar barreiras físicas, como chapéus, óculos escuros e roupas com proteção UV.

Nesta segunda-feira (29), o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, entrevistou a dermatologista oncológica Mariana Távora, no Canal Saúde. A conversa também pode ser acompanhada pelo canal do YouTube e pelo Spotify da Folha de Pernambuco.

Durante o bate-papo, Mariana tirou dúvidas sobre os sinais de alerta, os hábitos mais indicados para a nova estação e o que pode ser feito para evitar os danos causados pelo sol, incluindo o câncer de pele.

“Os danos da radiação UV são cumulativos. Isso significa que, mesmo uma queimadura solar aparentemente simples pode, ao longo do tempo, aumentar o risco de câncer de pele. Por isso, a prevenção precisa ser diária, não só nos dias de praia ou lazer”

Mariana Távora, Dermatologista oncológica

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele representa cerca de 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil. A boa notícia é que, quando detectado precocemente, tem altos índices de cura.

“Cuidar da pele é um gesto de saúde e amor-próprio. A primavera convida a estarmos mais ao ar livre, e isso é ótimo, mas sempre com consciência e proteção. O sol faz bem, desde que com responsabilidade.”

A primavera é uma estação marcada pela renovação e pela beleza natural. E também pode ser um momento de renovar os cuidados com a pele, com informação, atenção e atitudes que fazem toda a diferença para a saúde.

