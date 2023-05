A- A+

CANAL SAÚDE Problema nos pés atingem homens e mulheres em diversas fases da vida Patologias do pé incapacitam as pessoas tanto para fazer atividades rotineiras quanto para atividades físicas

Distúrbios nos pés costumam trazer sofrimento a homens e mulheres em diferentes fases da vida, porque podem incapacitar até para atividades simples. As lesões podem ser causadas por doenças crônicas, como a artrite, uso de calçados inadequados, deformidades congênitas e traumas esportivos ou de acidentes. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (3) com o médico ortopedista Fernandes Arteiro, especialista em pé e tornozelo.

O médico começou a entrevista citando exemplos de problema nos pés.



Hoje, as patologias do pé incapacitam muito as pessoas tanto para fazer atividades rotineiras quanto para atividades físicas. Tem as tendinites; as inflamações que acontecem debaixo do pé, chamadas fascites plantares, muito frequentes embaixo dos calcanhares. Há, também, as deformidades dos pés: os Joanetes; os pés chatos (ou seja, planos). Pacientes que têm diabetes podem ter problemas nos pés. E os traumas, como fraturas”, explicou.

Ortopedista Fernandes Arteiro

O Joanete, de acordo com Fernandes Arteiro, é de caráter genético e geralmente se desenvolve mais rápido em mulheres.

Tem um grande componente hereditário, mas ele piora, começa a se acentuar de acordo com o calçado que se usa e com o decorrer do nível de atividade do paciente. Nas mulheres, têm mais incidência pelo fato de usarem sapatos mais inadequados, mais apertados, então, desenvolvem mais rapidamente o Joanete”, afirmou.

O ortopedista também explicou o porquê os calos voltam e o que deve ser feito a respeito.

Um calo que fica voltando quando removido tem que ser investigado porque provavelmente é alguma alteração óssea que está fazendo aquele calo recorrer. A gente tem que atuar rapidamente, utilizando palmilhas, fisioterapia para mudar marcha. Às vezes são cirúrgicos os casos. Mas não adianta ficar tirando os calos com podólogos ou com tesoura em casa, porque voltam”, declarou.



