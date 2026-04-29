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CANAL SAÚDE Problemas cardíacos avançam entre jovens e acendem alerta de especialistas Mudanças no estilo de vida e fatores de risco têm antecipado casos de infarto e outras doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares, historicamente associadas ao envelhecimento, têm atingido cada vez mais jovens no Brasil. O cenário acende um sinal de alerta entre especialistas, que observam o crescimento de casos de infarto, arritmias e hipertensão em faixas etárias mais baixas, impulsionado principalmente por hábitos da vida moderna.

Dados do Ministério da Saúde apontam aumento nas internações por infarto entre adultos jovens nos últimos anos. Entre os principais fatores associados estão obesidade, sedentarismo, estresse, uso de cigarro eletrônico e o consumo frequente de alimentos ultraprocessados. Informações do Vigitel 2024 também indicam avanço de condições como excesso de peso e pressão alta na população adulta.

De acordo com especialistas, a rotina acelerada, aliada a escolhas pouco saudáveis, tem impacto direto na saúde do coração. O consumo de energéticos, noites mal dormidas e a falta de atividade física contribuem para o surgimento precoce de problemas cardiovasculares, que antes eram mais comuns em pessoas mais velhas.

Nesta quarta-feira (29), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversou, no Canal Saúde, com a cardiologista Rafaela Rodrigues, da Faculdade Afya, sobre os principais fatores de risco, sintomas e formas de prevenção das doenças cardiovasculares em jovens.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

A especialista chama atenção para sinais que muitas vezes passam despercebidos.

“Sintomas como cansaço excessivo, palpitações, falta de ar e dores no peito, mesmo que leves, não devem ser ignorados, especialmente em pessoas jovens. Nem sempre o infarto se apresenta de forma clássica”, alerta o médico.

Rafaela Rodrigues, cardiologista

A cardiologista também destaca hábitos que podem reduzir os riscos.

“Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, evitar o uso de cigarro eletrônico e controlar o estresse são medidas fundamentais para proteger o coração desde cedo”, orienta ele.

Por fim, ela reforça a importância da prevenção e do acompanhamento médico.

“Mesmo sem sintomas, é importante realizar check-ups periódicos, principalmente para quem tem histórico familiar. O cuidado precoce é essencial para evitar complicações futuras”.

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