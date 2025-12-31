A- A+

SAÚDE PROCAPE/UPE encerra 2025 com transplante cardíaco e reforça referência em saúde pública Procedimento de alta complexidade realizado no último dia do ano simboliza esperança para pacientes em fila de espera e evidencia a atuação integrada de equipes de saúde em Pernambuco

O Hospital Cardiológico Universitário de Pernambuco – Prof. Luiz Tavares (PROCAPE/UPE) concluiu o ano de 2025 com um feito assistencial de grande impacto ao realizar, no dia final do calendário, um transplante de coração. A cirurgia representa um novo horizonte para pessoas que aguardam na lista de transplantes e sinaliza perspectivas positivas para a saúde pública do Estado em 2026.

A ação começou na terça-feira, 30 de dezembro, quando ocorreu a retirada do órgão na capital sergipana, Aracaju. Todo o processo exigiu coordenação rigorosa entre equipes de saúde de diferentes especialidades, a Força Aérea Brasileira e o Grupamento Tático Aéreo de Pernambuco (GTA/PE), assegurando que o coração chegasse ao Recife com agilidade e segurança.

A receptora do órgão foi uma mulher de 38 anos, moradora de São Benedito do Sul, município localizado na Zona da Mata de Pernambuco, que se encontrava internada no PROCAPE/UPE, hospital-escola vinculado à Universidade de Pernambuco. A intervenção cirúrgica, classificada como de alta complexidade, consolida a instituição como referência nacional nas áreas de cardiologia e transplantes.

foto: Ascom UPE

De acordo com o diretor do PROCAPE/UPE, Ricardo Lima, a realização do procedimento em uma data emblemática reforça a missão institucional de preservar vidas.

“Encerrar o ano promovendo esperança a uma paciente, por meio de uma cirurgia altamente complexa e executada com excelência técnica, demonstra o comprometimento do PROCAPE. Reconheço e parabenizo toda a equipe que, mesmo em um dia festivo, atuou com empenho, competência e qualidade”, afirmou Ricardo.

O time responsável pela captação do órgão foi composto por Frederico Brownie, cirurgião-chefe do programa de transplantes, Álvaro Perazzo, cirurgião da captação, Átala Raíssa, residente em cirurgia cardiovascular, e Maria Inácia, instrumentadora cirúrgica. Já a equipe encarregada do implante contou com Roberto Diniz e Sérgio Rayol, cirurgiões cardiovasculares, Matheus Carneiro, residente da área, Ana Karla, instrumentadora cirúrgica, Everton Neri, perfusionista, Ludmilla Carmen, enfermeira do centro cirúrgico, além de diversos outros profissionais envolvidos em todas as etapas do cuidado.

A reitora da Universidade de Pernambuco, professora Socorro Cavalcanti, destacou o significado institucional da realização.

“Cumprimento toda a equipe do PROCAPE pela condução do procedimento com eficiência e elevado padrão de qualidade. Um transplante cardíaco realizado no último dia de 2025 reafirma o compromisso da Universidade de Pernambuco com o serviço público e com uma assistência de excelência à população pernambucana”, declarou Socorro Cavalcanti.

