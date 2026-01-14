A- A+

CANAL SAÚDE Procedimento minimamente invasivo revoluciona tratamento de câncer de próstata Com recuperação mais rápida e menos sequelas, técnica robótica amplia segurança e acesso aos pacientes

Cada vez mais, a tecnologia vem se aliando à Medicina para propiciar qualidade de vida e segurança aos pacientes. Antes, as cirurgias eram realizadas pelo método "aberto", com aqueles cortes no abdômen.

Atualmente, a cirurgia robótica, minimamente invasiva, com pequenas incisões, consegue o mesmo resultado, com menos risco e recuperação mais rápida ao paciente, principalmente no tratamento do câncer de próstata.

Nesta quarta-feira (14), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o urologista Clóvis Fraga . Ele falou sobre as inovações no tratamento do câncer de próstata.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O Dr. Clóvis Fraga iniciou a conversa explicando como a tecnologia robótica transformou a recuperação pós-operatória no tratamento do câncer de próstata

“A vantagem da cirurgia robótica é exatamente a recuperação do paciente. Você consegue dar alta à grande parte dos casos no dia seguinte à cirurgia. O paciente usa menos analgésicos porque a cirurgia dói menos. Hoje a gente retira uma sonda entre cinco e seis dias, e classicamente era retirada entre 10 e 14 dias nas cirurgias convencionais.”

Médico Urologista, Dr. Clóvis Fraga/Foto: Divulgação

O especialista ressaltou que, embora a tecnologia seja revolucionária, o sucesso do procedimento e a prevenção de sequelas dependem fundamentalmente da experiência do cirurgião

“A tecnologia é um artifício que veio para ajudar o cirurgião. A gente tem sempre que levar em consideração quem é que está por trás da máquina, tentando promover um tratamento do câncer de próstata com diminuição das sequelas que podem acontecer. As sequelas mais frequentes são a incontinência urinária e a disfunção erétil.”

O médico destacou que a quebra de patentes e a chegada de novas plataformas devem baratear os custos e facilitar a chegada da tecnologia ao SUS

“A expectativa é que com o crescimento da robótica e a expansão disso, a gente consiga reduzir os custos e ampliar para mais pessoas se beneficiarem. Sem dúvida nenhuma, a expansão do número de plataformas virá com redução de custos, da ordem aí de 30% aproximadamente por procedimento.”

Por fim, o Dr. Clóvis apontou a telementoria como uma das maiores inovações da área, permitindo que especialistas treinem outros médicos à distância em locais remotos

“A grande coisa que vai acontecer hoje, na minha visão, é a telementoria. Como é que a gente vai encurtar o caminho para ensinar o cirurgião a usar uma tecnologia tão avançada e tão benéfica para o paciente? Eu posso estar aqui em Recife treinando um cirurgião em Manaus, por exemplo, eu instruí-lo à distância.”

Veja também