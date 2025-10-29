A- A+

LITERATURA Professor da Unicap Elimário Cardozo vence Prêmio Jabuti com o livro "Dores em salva" A obra do médico pernambucano foi reconhecida na categoria Conto e destaca a sensibilidade do autor ao retratar as dores humanas através da literatura

O médico e professor da Unicap, Elimário Cardozo, conquistou o Prêmio Jabuti 2025 na categoria Conto, com a obra “Dores em salva”, publicada pela Editora Patuá. A cerimônia, realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 27 de outubro, reuniu grandes nomes da literatura e contou com apresentação de Marisa Orth e Silvio Guindane.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o médico e professor Elimário Cardozo, ele fala o que inspirou a escrever contos.

Em algum momento essa conta chega e aí eu senti realmente um certo vazio na minha vida que tava faltando algo. E aí foi quando eu me reaproximei da literatura e aí conheci eh comecei a voltar a ler e a autora Lívia Fagundes Telles, essa brasileira que foi quem me abriu para os contos. Foi a partir da leitura de Lívia que eu disse: "Eu quero voltar a escrever, eu preciso voltar a ler". E a partir daí a escrita surgiu.



O Jabuti, principal prêmio literário do país, avaliou obras em 23 categorias com mais de 60 jurados. Ao receber a premiação, Cardozo afirmou que escrever é uma forma de cuidar das dores humanas.



Entre os finalistas estavam "A bomba e outros contos de futebol", de David Butter, e "Breve inventário de pequenas solidões", de Tiago Feijó. O evento também homenageou Ana Maria Machado e consagrou Ruy Castro com "O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim" como Livro do Ano.

