A- A+

GASTRONOMIA E GERAÇÃO DE RENDA Programa Alimentando Sonhos capacita comunidades em Recife com cursos de salgados e doces Casa Zero busca atingir a qualificação de 300 pessoas até o final do ano

Através do Programa Alimentando Sonhos, em parceria com a empresa M. Dias Branco, a Casa Zero promoverá aulas de culinária com foco em salgados e doces. O objetivo é oferecer um aprendizado prático e saboroso, além de proporcionar oportunidades reais de geração de renda para os participantes.

Serão 12 turmas ao longo do ano, abrangendo temas variados de doces e salgados. As duas primeiras turmas terão início no dia 31/07. Cada turma terá uma carga horária de 20 horas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através da página da Casa Zero no Instagram (@nacasazero).

"Os cursos de qualificação para geração de renda são muito importantes, pois oferecem às pessoas a oportunidade de adquirir habilidades, ampliando suas chances de encontrar emprego ou iniciar negócios próprios. Para nós da Casa Zero, essa parceria com a M. Dias Branco, através do programa 'Alimentando Sonhos,' irá desempenhar um papel muito importante nesse processo. Aqui na Casa, estamos comprometidos com a transformação de territórios, investindo em educação e empoderamento das comunidades.”, destaca Túlio Muniz, gestor da Casa Zero. E completa: “Essa parceria é um exemplo inspirador de como as empresas podem contribuir diretamente para o crescimento socioeconômico dessas regiões, além de incentivar o empreendedorismo local.

Sobre o Programa Alimentando Sonhos

Desenvolvido pela M. Dias Branco em todo o Brasil, o Programa Alimentando Sonhos tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades através da capacitação de pessoas na área de gastronomia. O programa oferece cursos teóricos e práticos em parceria com entidades do terceiro setor, visando capacitar e inspirar os participantes a construírem seu próprio futuro na área gastronômica.

Com o intuito de impactar positivamente a economia local e reduzir as desigualdades sociais, o programa almeja atingir 15.000 pessoas em 2023 através de capacitações e ações de empreendedorismo e profissionalização na área da gastronomia. A parceria com a Casa Zero em Recife é um passo importante para levar esses benefícios à comunidade local.

Veja também

CANAL SAÚDE Planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos