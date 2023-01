A- A+

MULHER Programa "Ela Pode" está com inscrições abertas para capacitar mulheres de Pernambuco A multiplicadora do programa, Maria José do Lago, foi entrevistada no Espaço Mulher da Rádio Folha FM

No Programa Folha na Tarde desta terça-feira (17), a âncora Patrícia Breda entrevistou a multiplicadora e embaixadora no Estado do programa “Ela Pode”, Maria José do Lago. O Programa “Ela Pode” do Instituto Rede Mulher Empreendedora, em parceria com Google, está com inscrições abertas e oferece capacitações gratuitas para mulheres com temática do empreendedorismo e empregabilidade.



Com o objetivo de ajudar mulheres em todo o Brasil, o Programa Ela Pode está na segunda fase. As vagas abertas são para capacitações em todas as regiões do estado de Pernambuco. O programa, que é apoiado pelo Google, oferece capacitação profissional gratuita com oficinas de empreendedorismo e empregabilidade, tecnologia, aceleração e seleção para doação de capital semente (um modelo de financiamento dirigido a projetos empresariais em estágio inicial) de R$2 mil reais para o incentivo de negócios das mulheres participantes.



Coberta de orgulho e vontade de ajudar, Maria José do Lago, durante a entrevista no quadro Espaço Mulher, contou sobre o histórico do Ela Pode e da meta da nova fase do programa.



A primeira fase do programa começou em 2017 e foi até 2020 e a gente capacitou mais de 250 mil mulheres em Pernambuco. Ao todo, 9 milhões de mulheres foram capacitadas no Brasil. Hoje, estamos oferecendo essa oportunidade para todas as mulheres e todos os parceiros que queiram entrar em contato conosco. A meta é capacitar 200 mil mulheres até 2024”, afirmou.



Podem se inscrever até o dia 31 de janeiro para o agendamento de 2023 as organizações públicas e privadas como prefeituras, ONGs, coletivos, cooperativas, associações, escolas, universidades, empresas, instituições religiosas e sindicatos. As aulas serão ministradas para mulheres indicadas por cada entidade inscrita e que tenham a partir dos 16 anos, com direito a certificado e a concorrer à capital semente.



Para isso, é necessário que o responsável pela organização faça inscrição e agendamento através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (81) 9 8192.3083, que também funciona como WhatsApp, e falar com a Embaixadora e Multiplicadora do programa Ela Pode, Maria José do Lago.



Ainda na conversa com Patrícia Breda, a embaixadora da Rede Mulher em Pernambuco fez um pedido aos ouvintes que porventura possam ajudar a receber as mulheres para o “Ela Pode” na cidade de Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife.



Lá em Abreu e Lima, nós temos uma pessoa interessada em colaborar recebendo as mulheres, já com data marcada, só falta o local, porque o que ela tem é pequeno. Se conseguirmos uma parceria que providenciasse um lugar que comporte, no mínimo, 200 mulheres, seria perfeito. Na hora que abrimos essa oportunidade, as pessoas vêm, então, não adianta ter 150 mulheres e apenas 100 assentos. Quem tiver um espaço e queira ajudar essas mulheres, só falta isso”, explicou.



Primeira e maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino brasileiro, o Instituto Rede Mulher Empreendedora é uma organização sem fins lucrativos com foco em causas sociais e mulheres em situação de vulnerabilidade social.



