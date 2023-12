Programa Folha na Manhã estreia nesta segunda (4) na Rádio Folha FM 96.7

A- A+

A Rádio Folha FM 96,7 chega a dezembro trazendo novidades na sua programação! A partir desta segunda-feira (4), estreia o novo Folha na Manhã: um programa jovem, apresentado pelo comunicador Neneo de Carvalho, das 8h30 às 10h30, com a participação diária dos repórteres Mariana Gonçalves, Lucas Arruda, Rodrigo Serafim e Thalis Araújo.

Com conteúdo bastante dinâmico e informativo para deixar você conectado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, o Folha na Manhã também terá a participação do jornalista e radialista Jota Ferreira, no quadro “E Agora, Meu Veio?”, tratando das demandas da população. “A nossa proposta é prestar serviço orientando a população sobre seus direitos e como fazer valer aquilo que a lei já garante. No programa de estreia, por exemplo, vamos falar sobre o 13º salário. A nossa amiga Sandra Sales não recebeu a primeira parcela do décimo e nós sabemos que não foi só Sandra. Muitas empresas não pagaram a gratificação natalina. E aí vou conversar com o advogado trabalhista, Bruno Asfora, para orientar todos os trabalhadores que estão na mesma situação. Será assim, a cada dia, a cada programa, vamos estar ao lado do povo defendendo seus interesses”, afirmou Ferreira.

Para Neneo de Carvalho, o Folha na Manhã “será um programa com muito conteúdo para você (ouvinte) seguir o seu dia bastante informado”. Neneo ainda destaca a participação de Jota Ferreira, que ajudará o ouvinte da 96,7 a resolver os problemas enviados para produção por mensagem de áudio, através do Whatsapp (81) 99146-9735, dizendo seu nome e a sua localidade.

A partir de segunda-feira (4), das 8h30 às 10h30, acompanhe o novo Folha na Manhã através do dial 96,7, ou na internet, pelo aplicativo Rádio Folha 96,7 FM, além do site www.folhape.com.br/radio-folha/no-ar/

