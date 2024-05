A- A+

ASSISTÊNCIA Programa Mães de Pernambuco encerra segunda fase na segunda-feira (20) Mulheres que confirmarem dados no site oficial até 23h59 de segunda-feira (20) vão receber o benefício no quinto dia útil de junho

O Programa Mães de Pernambuco encerra, na próxima segunda-feira (20/05), a segunda fase de confirmações do benefício, que paga um auxílio mensal de R$ 300 custeado pelo Governo do Estado. As mulheres que confirmarem seus dados dentro desse prazo – até as 23h59 da segunda – vão receber o recurso no quinto dia útil de junho. O site oficial para confirmação é o www.maesdepernambuco.pe.gov.br.

Até o momento, 82 mil mulheres já aderiram, 10 mil a mais que o total registrado na primeira fase, o que representa 100 mil crianças alcançadas pelo programa. O objetivo do Mães de Pernambuco é beneficiar as 100 mil mulheres mais vulneráveis vivendo no estado.

“O Governo de Pernambuco lançou mão de diversas estratégias de busca ativa para localizar as mulheres que faltam: disparo de mensagens via celular, cruzamento de dados e contato direto com as equipes municipais de Assistência Social, nos colocando à disposição para reforçar esse trabalho e chegar às famílias que mais precisam”, detalha o secretário Carlos Braga, da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS).

O primeiro pagamento do Mães de Pernambuco, realizado em 13 de maio, contemplou um total de 72.472 mulheres, que confirmaram seus dados no site oficial entre os dias 25 de março e 25 de abril. O repasse representou um investimento da ordem de R$ 21,7 milhões, injetado sobretudo nos comércios populares.

Em parceria com o Governo de Pernambuco, a Caixa Econômica Federal está trabalhando no envio dos cartões do programa às casas das contempladas, bem como na operacionalização do pagamento. Se a beneficiária ainda não recebeu o cartão, ela pode sacar nas agências da Caixa, apresentando um documento com foto, ou movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem tiver alguma dificuldade nesse processo pode entrar em contato com a Ouvidoria Social da SAS, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800.081.4421. É necessário informar o nome completo, CPF e o Número de Identificação Social (NIS).

Como ter acesso ao benefício?

O Mães de Pernambuco paga um auxílio mensal de R$ 300 para reforçar o orçamento das famílias chefiadas por mulheres e que têm filhos na primeira infância. Os recursos para custeio foram garantidos no orçamento de 2024, oriundos do Tesouro Estadual: o Governo do Estado vai investir R$ 360 milhões por ano.

Para receber o auxílio, as mulheres precisam cumprir cinco critérios, simultaneamente: ser responsável familiar; morar em Pernambuco; ser beneficiária do Programa Bolsa Família e manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados; estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); e não ter vínculo empregatício formal.

Estruturado a partir da folha de pagamento do Programa Bolsa Família, o Mães de Pernambuco não exige um novo cadastro. No entanto, as mulheres precisam confirmar o interesse em receber o auxílio, acessando o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br. Elas vão informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento e, estando aptas, devem confirmar participação no programa.

Veja também

MÚSICA Academia da Berlinda comemora com os fãs seus 20 anos de história no Clube Bela Vista