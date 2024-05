Programação de Dia dos Namorados do RioMar terá shows de Luiza Possi, Vitor Kley e mais

A- A+

Junho chega junto com o tempo de celebrar o amor. E, para comemorar o Dia dos Namorados, o RioMar Recife promove quatro shows com acesso gratuito. A programação será bastante eclética para marcar a data especial para casais apaixonados de várias gerações. Entre os dias 12 e 15 de junho, às 19h, artistas locais e nacionais se apresentam no palco montado no Piso L3, com acesso gratuito. Luiza Possi, Vitor Kley, Altemar Dutra Jr e Nanny Soul são as atrações do projeto Amor & Música RioMar deste ano.

Com sua voz suave, Luiza Possi abrirá a programação do Amor & Música RioMar, no dia 12 de junho, com um repertório que promete agradar a todos, com músicas próprias e também interpretações de canções clássicas nacionais e internacionais. No dia 13 de junho, será a vez de Vitor Kley embalar o público com diversos hits que marcaram a sua carreira, como “O Sol”, “Adrenalizou” e “A Bolha”.

O alto astral vai tomar conta do dia 14 de junho, com show que mescla romantismo e animação de Altemar Dutra Jr. No repertório, músicas antigas e mais recentes, sucessos que marcaram época para fazer da noite uma grande celebração. Para fechar a programação de shows gratuitos do projeto Amor & Música, Nanny Soul se apresenta no dia 15 de junho, com sua voz potente e canções marcantes.

Como participar

Para ter acesso aos shows, o cliente deve acessar a área de eventos do App do RioMar Recife, disponível para Android e iOS, e clicar no link “Amor & Música”, preencher os dados e adquirir o ingresso gratuitamente. A liberação do acesso será feita em breve e o público pode conferir através das redes sociais do RioMar Recife e do próprio aplicativo. No dia do evento, o participante deve comparecer ao local e apresentar o ingresso digital ou impresso.

O projeto Amor & Música RioMar é promovido pelo RioMar Recife com patrocínio da Maratá.

Double You

Ainda na programação do projeto Amor & Música RioMar, pela primeira vez haverá apresentação de uma atração internacional. Double You fará show no Teatro RioMar, no dia 13 de junho, às 21h, e promete animar a noite com repertório recheado de sucessos que fizeram a banda italiana de eurodance conquistar fãs em todo o mundo, inclusive no Brasil, nos anos 90. Os ingressos, com valores de R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira), estão à venda no App do RioMar Recife e no site e na bilheteria do teatro.

Programação de shows do Amor & Música:

12/06 – 19h – Luiza Possi

13/06 – 19h – Vitor Kley

14/06 – 19h – Altemar Dutra Jr.

15/06 – 19h – Nanny Soul

Veja também

CANAL SAÚDE Dia Mundial da Saúde Digestiva: Saiba como prevenir as doenças gastrointestinais