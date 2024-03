A- A+

CIDADANIA Projeto Acolher: Transformando Vidas Através do Jiu-Jitsu e Educação Uma iniciativa de dois faixas-pretas que vem mudando a realidade da vida de crianças e adolescentes no bairro do Ibura, em Recife

O Projeto Acolher está fazendo uma grande diferença na vida de crianças e adolescentes carentes do bairro do Ibura, no Recife. O projeto é mantido pela Associação Esportiva Mendes e Bartholo e além de ensinar jiu-jitsu, informática e inglês, cultiva valores, habilidades e oportunidades para o futuro desses jovens.

Fundado e liderado pelos faixas-pretas de jiu-jitsu, Professor Fabricio Bartholo e Professor Rodrigo Mendes, o Projeto Acolher é um farol de esperança para as crianças e adolescentes da comunidade e está expandindo as suas asas, abrindo portas e corações para um futuro melhor. "Através da disciplina, respeito e organização dentro e fora do tatame, disponibilizamos ferramentas para que as crianças se tornem cidadãos de bem. Na nossa metodologia, para um aluno ser graduado observamos alguns fatores como comportamento dentro e fora do tatame, presença nos treinos e evolução técnica. Esses 3 itens estimulam os nossos alunos a serem cordiais, educados e organizados", conta Fabricio Bartholo, professor sócio-fundador do projeto.

O Projeto Acolher não se limita ao tatame. Com uma abordagem holística, oferece palestras socioeducativas para os pais e responsáveis dos alunos, destacando a importância vital das atividades extracurriculares na formação dos jovens. Além disso, mantém uma estreita colaboração com os coordenadores pedagógicos das escolas locais, trabalhando em conjunto para melhorar o desempenho acadêmico dos alunos.

Atualmente, o Projeto Acolher atende 50 crianças e adolescentes, meninas e meninos, com idades entre 6 e 16 anos. É uma comunidade unida por um propósito comum: crescer, aprender e prosperar juntos. O intuito do projeto é alcançar até 100 alunos e poder ampliar as iniciativas das aulas de inglês e informática, propósito este que ainda depende de mais apoiadores.

