AGROFLORESTAS Projeto Barragem dos Algodões auxilia na implantação de agroflorestas no Sertão do Araripe Iniciativa beneficia diretamente 100 núcleos da agricultura familiar no município de Ouricuri, localizado no Sertão pernambucano

Entre as iniciativas do estado de Pernambuco que visam a implantação de Sistemas Agroflorestais (Saf’s) e a recuperação de áreas degradadas dos biomas da Caatinga e da Mata Atlântica, está o projeto ‘Barragem dos Algodões’, contemplado no edital 01/2021, do Fundo Estadual de Meio Ambiente (Fema). A proposta desse projeto, que está sendo executado no município de Ouricuri, no Sertão do Araripe, tem o caráter regenerativo. Enquanto assessora famílias agricultoras na implantação de Saf’s às margens da barragem, também se propõe a recuperar a mata ciliar que envolve essa represa. Desta forma, a iniciativa alia a conservação das matas e rios à soberania alimentar e geração de renda das famílias beneficiadas, através da produção de alimentos e forragens

Proposto pela Ong Caatinga, o projeto tem o objetivo de recuperar cerca de 50 hectares de áreas degradadas ou que estão em processo de degradação, recente ou antiga. Para isso, prevê a implantação dos Saf’s e a capacitação técnica de 400 moradores da região através de oficinas. No total, mais de 100 famílias estão sendo beneficiadas. Durante essas oficinas, há troca de conhecimentos sobre técnicas e ações fundamentais para o manejo e manutenção dessas agroflorestas. A recuperação dessas áreas, além de beneficiar o meio ambiente, ajuda diretamente os agricultores locais, que passam a utilizar essas áreas para o cultivo, auxiliando na produção e na geração de renda das famílias envolvidas.

“Para implementar o projeto, temos que considerar o clima do semiárido e adaptar o Saf à realidade do ecossistema. Temos que respeitar o clima, entender o que ele pede, saber qual o tipo de atividade é mais condizente com a realidade do clima e, claro, a época também”, afirma Febe de Oliveira, engenheira agrônoma e especialista em clima semiárido e Agroecologia da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas-PE).

O edital 01/2021 do Fema foi estabelecido para auxiliar seis projetos de cunho regenerativo em áreas degradadas nos bioma da Caatinga e da Mata Atlântica, visando a recuperação de nascentes e a implantação e manutenção de Saf´s.

Para o bioma Caatinga, foram selecionados os projetos Barragem dos Algodões, Águas da Serra e o Mulheres Restaurando o Bioma da Caatinga. Já para a Mata Atlântica, os projetos Projeto Mulheres Semeando Agroflorestas do campo à cidade, Restaurando APP’s em Assentamentos Rurais e o Nascentes do Goitá foram os selecionados.

Para a execução dos projetos, estão sendo investidos R$ 900 mil em cada um dos biomas. Para o Barragem dos Algodões especificamente, o valor investido é de R$ 322,9 mil.

