A cada dia o Café assume um papel de destaque nos negócios para muitos empreendedores. São muitos os exemplos de pessoas que transformam a paixão pelo café em profissão. O bacana disso tudo é que muitas vezes fogem das funções tradicionais, e nem imaginamos que podem ser negócios promissores. O professor Jarbas Gomes @prof.jarbas.gomes criou e vem desenvolvendo o projeto CAFÉ ALÉM DO DIGITAL @cafealemdodigital. Uma iniciativa que proporciona uma experiência imersiva com o café, e nos deixa mais presente no mundo analógico, real! Bora saber mais sobre este projeto?



Jarbas Gomes explicou, durante a entrevista, como surgiu o seu projeto Café Além do Digital.



“Eu quis sair do âmbito da faculdade e levar esse conhecimento a mais pessoas, sobre o próprio café, e ligando isso, como minha área é Administração e Marketing, ao empreendedorismo do café. Comecei a conversar com algumas pessoas envolvidas nessa grande cadeira do café e, assim, cheguei a algumas cafeterias, conceitos e micro-torrefações do estado de Pernambuco para desenvolver o trabalho Café Além do Digital, como sendo uma palestra sobre café, o próprio fruto do café e seus derivados, e o empreendedorismo do café”, afirmou.



