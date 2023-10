Projeto Colmeia leva oficinas e serviços gratuitos para Santo Amaro

A- A+

O Sesc Santo Amaro se prepara para realizar o Projeto Colmeia, iniciativa que reúne serviços gratuitos com foco em saúde e assistência social. A ação ocorrerá das 8h às 16h, com oficinas na Escola Estadual Sizenando Silveira, dia 5 de outubro, e mutirão de serviços na Praça do Campo Santo, próxima sexta-feira (6).

As oficinas serão destaque nesta edição do projeto, com foco em temas relacionados a arte, diversidade e cultura de rua. Entre elas, a ação contará com cursos de artesanato, grafite, danças urbanas, beat box e literatura de rimas, além de um bate-papo sobre cidadania LGBT.

Para quem busca crescer no mercado de trabalho, poderá participar das oficinas voltadas para o incentivo de práticas empreendedoras, com dicas de atendimento e vendas em inglês, marketing digital, fotografia, moda e design de sobrancelhas. A programação também contará com um bate-papo sobre Atendimento Pré-Hospitalar (APH), prevenção contra acidentes domésticos e dicas de cuidado facial.

Já no dia 6 de outubro, o mutirão de serviços será dividido em quatro polos. No Polo Cidadania, a população terá direito a emissão de documentos, incluindo RG e 2° via de certidões de nascimento, casamento, óbito e divórcio, averbações de certidões e registro tardio. Orientações também serão disponibilizadas durante a ação, referentes a técnicas de regularização e formalização de MEI, acesso à rede psicossocial, INSS, assuntos jurídicos, Minha Casa, Minha Vida, além de negociação de dívidas com a Neoenergia.

Seguindo com o Polo Beleza e Bem-Estar, serão realizados cortes de cabelo masculinos e femininos, higienização facial, massoterapia, spa de mãos e dicas de maquiagem. No Polo Saúde, além de orientação nutricional, física e de IMC, terá vacinação contra COVID-19, tétano, hepatite, gripe, febre amarela, meningite e HPV, aferição de pressão arterial e glicemia, atendimento psicológico, entre outros.

As crianças também poderão desfrutar de seu espaço durante a ação, com o Polo Infantil, que terá oficina de desenho livre, jogos educativos, espaço com brinquedos, cantinho de leitura e contação de histórias.

Todas as atividades são gratuitas. Para emissão de documentos e 2° via, é necessário comparecer com as versões mais antigas, caso não possua, portar um documento original com foto.

Oficinas (05/10):

8h às 12h - Marketing digital, cidadania LGBT, empreendedorismo, APH e prevenção de acidentes domésticos.

10h às 12 - Cidadania LGBT, fotografia e moda.

13h à 17:00 - Danças urbanas, grafite, beat box, literatura de rimas, design de sobrancelhas, artesanatos - filtro dos sonhos, inglês através da música e autocuidado facial.

Serviços (06/10):

Polo Cidadania: Emissão de RG (SDS), 2° via de certidões: Nascimento, óbito, casamento e divórcio, averbação de óbito, divórcio e registro tardio (Balcão de Direitos), Orientações (INSS), Orientações Jurídicas (Uninassau), Orientações técnicas de regularização e formalização de MEI (SEBRAE), orientações sobre acesso a rede psicossocial (Uninassau), orientações sobre Minha Casa, Minha Vida (Sesc Jovem), negociação de dívidas e orientações (Neoenergia).

Polo Beleza e Bem-Estar: Corte de cabelo feminino e masculino e higienização facial (Senac), Massoterapia, design de sobrancelhas (Grau Técnico), spa, limpeza de mãos e pele (Nemawashi), limpeza de pele e maquiagem (Mary Kay).

Polo Saúde: Vacinação contra Covid-19, tétano, hepatite, gripe, febre amarela, meningite e HPV (Distrito Sanitário I), aferição de pressão e glicemia (Senac), saúde bucal, orientação e distribuição de kits, testagem rápida de IST’s, orientação de IMC, arboviroses e distribuição de hipoclorito (Distrito Sanitário I), orientações sobre hepatites virais e testagem de hepatites B e C (Naphe), saúde mental e orientação nutricional (Uninassau), atendimento psicológico (AASC).

Polo Infantil: Contação de histórias e oficina de desenho livre (Uninassau), ação educativa (Compesa), contação de histórias e espaço brincar.

Serviço - Projeto Colmeia - Santo Amaro



Data: 5 de outubro (das 8h às 17h) e 6 de outubro (das 8h às 16h)

Local: Dia 5, na Escola Estadual Sizenando Silveira (Av. Jornalista Mário Melo, S/N - Santo Amaro, Recife-PE) e dia 6, no Sesc Santo Amaro (Praça do Campo Santo, s/n°, Santo Amaro - Recife - PE)

Entrada: Gratuita

