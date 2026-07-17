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Leia o Jornalsexta17/07/2026
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MÚSICA

Projeto 'De A a Z' abre as comemorações dos 20 anos da cantora Marília Marques

Novo trabalho reúne diferentes fases da trajetória artística e marca duas décadas dedicadas à música

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Marília Marques lança o projeto de 'De A a Z' nas plataformas digitaisMarília Marques lança o projeto de 'De A a Z' nas plataformas digitais - Foto: Emerson Costa

A cantora Marília Marques comemora 20 anos de carreira com o lançamento do projeto 'De A a Z' nas plataformas digitais. O trabalho reúne canções que marcaram diferentes momentos da artista, além de novidades preparadas especialmente para esta fase, reforça a versatilidade da cantora e destaca sua identidade construída ao longo de duas décadas de atuação.

 

Para falar sobre o lançamento do projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora Marília Marques que fala sobre a versatilidade e as influências do seu repertório.


Eu trazia como essência a música brasileira e a música latina no modo geral. A gente estava sempre reverenciando o nosso lugar, a nossa terra, e essa mistura é justamente a questão da versatilidade musical diante da minha trajetória”, afirma Marília Marques.

 

O projeto também é uma forma de celebrar a conexão com o público, que acompanhou sua evolução artística ao longo dos anos. Com o lançamento, a cantora abre um novo capítulo na carreira, reafirmando seu compromisso com a música e a valorização de sua história. 

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

 

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