Projeto "Declare Certo" tira dúvidas gratuitas sobre Imposto de Renda 2024

O Projeto Declare Certo existe há 13 anos, sempre com a tarefa de esclarecer dúvidas e orientar a população sobre o jeito correto de preencher a declaração de Imposto de Renda. A iniciativa acontece de forma totalmente gratuita nos principais centros comerciais do Recife e Região Metropolitana. A ação é promovida pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco (SESCAP-PE) e conta com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (CRCPE).



O principal objetivo do projeto Declare Certo – IRPF é ajudar a população a preencher a declaração do Imposto de Renda da melhor forma, a fim de reduzir o número de processos de cidadãos pernambucanos que caem na malha fina da Receita Federal. Além disso, o programa fornece orientações para quem deseja ajudar instituições de caridade quanto à destinação solidária.

Os atendimentos são realizados por contadores e empresários contábeis das empresas associadas ao SESCAP-PE.

A campanha é um serviço de utilidade pública que coloca à disposição do público, profissionais da contabilidade capacitados e prontos para esclarecer os questionamentos sobre o IRPF 2024 e orientar sobre como fazer uma boa ação doando parte do seu imposto, contribuindo com a campanha "Eu sou cidadão solidário". Isso porque, ao preencher a declaração, o contribuinte tem a opção de destinar parte do imposto (que iria diretamente para os cofres públicos), para instituições do terceiro setor no município com o intuito de beneficiar os projetos sociais e culturais.



CONFIRA AS DATAS E SHOPPINGS QUE ESTARÃO OFERECENDO O SERVIÇO:

03, 04 e 05/04/2024 - das 10h às 20h – Shopping Tacaruna

04, 05 e 06/04/2024 - das 10h às 20h – Shopping Guararapes

05 e 06/04 - das 9h às 20h - Shopping Costa Dourada (no Cabo)

09, 10 e 11/04/2024 - das 10h às 20h – Shopping Plaza

