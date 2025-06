A- A+

EXPOSIÇÃO Projeto itinerante Patrimônios de Pernambuco chega ao município de São João Exposição e ação formativa, fazem parte do Programa de Educação Patrimonial da Fundarpe e circulará por cidades das quatro macrorregiões do Estado

O município de São João, no Agreste Meridional de Pernambuco, será o próximo ponto de parada da 2ª edição do projeto itinerante Patrimônios de Pernambuco, com instalações na Biblioteca Municipal da Estação Ferroviária de São João. A ação é composta por uma exposição e atividades formativas e faz parte do conjunto de iniciativas que consolidam o decreto do Governo do Estado que instituiu o Programa de Educação Patrimonial da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), por meio da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural.

O evento de abertura da exposição em São João acontecerá na próxima terça-feira (01/7), às 19h30, com a presença dos técnicos André Cardoso e Rivaldo Casado da Fundarpe, e contará com a apresentação da Banda de Pife e Zabumba São Sebastião. A exposição foi construída a partir da publicação digital da cartilha “Patrimônios de Pernambuco: Materiais e Imateriais”, em comemoração aos 50 anos da Fundarpe, em 2023, com o objetivo de ampliar o alcance das ações de identificação e proteção de referências culturais nas cidades, através da interiorização das políticas de preservação cultural do Estado. Em São João, a visitação acontecerá gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h, até o dia 13 de julho.

Formação

Além da exposição, a ação itinerante promove a formação “Metodologias participativas de identificação, estudos e difusão de referências culturais” em cada cidade por onde passa, voltada para o público de professores, gestores e interessados no tema, buscando compartilhar orientações e promover metodologias participativas para identificar, pesquisar e proteger referências culturais. Os técnicos André Cardoso e Rivaldo Casado, do Núcleo de Educação Patrimonial da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundarpe, facilitarão a formação.

