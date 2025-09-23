A- A+

Cultura Popular Projeto leva ciranda às escolas públicas de Pernambuco com aulas-espetáculo gratuitas Iniciativa percorre seis municípios com atividades culturais que promovem educação, inclusão e valorização do patrimônio imaterial pernambucano

A tradicional ciranda, símbolo da cultura popular pernambucana, começou a ocupar as salas de aula nesta terça-feira (23) e segue até sexta-feira (26), por meio do projeto “Vamos Cirandar com a Raiz da Mata Norte”, idealizado pelo mestre Anderson Miguel .

A iniciativa leva arte, história e musicalidade a seis municípios do estado: Nazaré da Mata, Tracunhaém, Limoeiro, Cumaru, Vitória de Santo Antão e São Lourenço da Mata, promovendo aulas-espetáculo acessíveis e imersivas para estudantes e professores da rede pública.

Durante as atividades, os participantes terão contato direto com os instrumentos, personagens, ritmos e coreografias que compõem a tradição da ciranda — reconhecida como patrimônio imaterial de Pernambuco e do Brasil.

Mestre Anderson Miguel ministrando uma ciranda/Foto: Anderson Souza Leão

As oficinas incluem vivências práticas com criação de letras, rodas de dança e demonstrações musicais conduzidas pelo próprio Anderson Miguel, referência da cultura da Mata Norte.

“A ciranda é uma das manifestações mais fortes da nossa identidade. Trazer isso para dentro das escolas é uma forma de educar com cultura, de formar público e preservar o que é nosso”, destaca Clébio Marques, produtor cultural e coordenador do projeto.

A programação se encerra com uma apresentação especial no Campus Mata Norte da UPE, aberta ao público. A entrada será solidária: o evento arrecadará alimentos não perecíveis para a Casa Irmã Guerra, instituição que acolhe idosos em Nazaré da Mata há mais de nove décadas.

