FOTOGRAFIA Projeto PEBA abre 3ª edição na CAIXA Cultural Recife com tema voltado a matas e quilombos Mostra gratuita reúne fotógrafos, artesãos e grupos culturais de Pernambuco e Bahia em homenagem às matrizes afrodescendentes e indígenas

O Projeto PEBA abre nesta quinta-feira (25), às 17h, na CAIXA Cultural Recife, sua terceira edição com o tema Celebração das Matas e Quilombos. A mostra na edição passada reuniu mais de 107 mil visitantes, reafirma a proposta de criar pontes culturais entre Pernambuco e Bahia. A programação é gratuita e aberta ao público, reunindo fotografias, artesanato, dança e atividades educativas.

A Rádio Folha FM 96.7 , através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura , recebeu os idealizadores do Projeto PEBA, Sérgio Figueiredo e Williany Amaral, e Iêda Marques, fotógrafa e ativista ambiental e cultural. Sérgio Figueiredo fala sobre a escolha do tema para esta ediçao do PEBA.

Escolhemos celebrar as Matas e os Quilombos porque são territórios de vida, resistência e memória. Reconhecer a força dos povos originários e quilombolas é também reafirmar nossa identidade e nossa história. Essa edição do PEBA nasce do desejo de homenagear esses saberes, e de criar um espaço em que arte, cultura e ancestralidade se entrelaçam como uma rede que nos sustenta e projeta para o futuro”, comemora o fotógrafo e idealizador do Projeto, Sérgio Figueiredo.

A exposição traz obras de 56 fotógrafos dos dois estados, revelando memórias, corpos e territórios ligados às matrizes afrodescendentes e indígenas. Dez artesãos também participam, aproximando tradição e contemporaneidade. Homenagens marcam esta edição, como à mestra Luiza dos Tatus (in memoriam) e aos fotógrafos baianos Adenor Gondim e Iêda Marques.

A abertura terá apresentação do Bacnaré – Balé de Cultura Negra do Recife, com 15 bailarinos e 5 percussionistas, além do toré do povo Fulni-ô, de Águas Belas. A REDE é o símbolo desta edição, representando partilha e conexão entre memórias e territórios.

Idealizado pelo fotógrafo Sérgio Figueirêdo, o PEBA nasceu em 2022 e, desde então, vem ampliando sua programação e alcance. Realizado pela APACEPE, com produção da vaVER, conta com patrocínio do Ministério da Cultura, apoio da CAIXA Cultural e da Prefeitura do Recife.

PROGRAMAÇÃO

3ª edição do Projeto PEBA - Celebração das Matas e Quilombos

Abertura: 25 de setembro (Quinta-feira)

Horário: 17h

Local: Galeria II - CAIXA Cultural Recife – na Av. Alfredo Lisboa, Recife Antigo

Entrada GRATUITA

Classificação: Livre

SOLENIDADE:

Hora: 18h

Local: Octógono da Galeria II

Apresentações musicais:

Performance Musical – Toré

Título do Espetáculo: Toré – Cantos e Passos da Ancestralidade

Apresentação do Balé de Cultura Negra do Recife – BACNARÉ. Título do espetáculo: Memórias

Hora: 19h

Local: Sala Multimídia

Classificação: Livre

Dia 26.09:

Oficina de Cultura Indígena (Oficineiro: Mestre Matinho Fulni-ô)

Título: Saberes Fulni-ô: Música, Dança e Cultura Indígena

Horários: 10h30 às 12h / 14h30 às 16h

Local: Sala Multimídia

Classificação: Livre

Faixa etária prioritária: A partir de 12 anos

· Carga horária: 03 horas

· Quantidade de encontros: 02 (manhã e tarde)

· Quantidade de pessoas por encontro: até 30

Visita Guiada com Sérgio Figueirêdo

Título: PEBA: Celebrações das Matas e Quilombos

Dia: 27/09/2025

Hora: 15h às 16h

Local: Galeria II

Faixa etária prioritária: Geral

Roda de Conversa (Iêda Marques convida Eduardo Romero)

Título: A fotografia de Iêda Marques revela lembranceiras, imaginário e realidade

Dia: 27/09/2025

Hora: 16h às 18h

Local: Octógono da Galeria II

Faixa etária prioritária: Geral

