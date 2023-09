Projeto promove leitura em ônibus na Região Metropolitana do Recife

A- A+

Ler é uma forma de viajar sem sair do lugar, é um hábito que traz benefícios para a mente, para a alma e para a sociedade. Pensando nisso, a UNINASSAU, o Conorte, a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Bienal do Livro de Pernambuco idealizaram o projeto “Quem lê, Viaja!”. Cerca de 25 ônibus receberão mobiliário e livros para que os passageiros possam aproveitar o momento de deslocamento de forma mais leve e prazerosa.

Estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Publicidade e Propaganda da Instituição de Ensino realizaram o projeto do mobiliário e toda a identidade visual do “Quem lê, Viaja!”.

“A leitura tem esse poder de nos transportar para outro ambiente, outra realidade. Muitas pessoas só não têm essa prática por falta de oportunidade. Nossa intenção é ser porta de entrada para uns e retomada desse hábito para outros”, destaca a reitora da UNINASSAU Recife, Nilzete Santiago.

Parceira na iniciativa, a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) fez a doação de 233 exemplares de títulos do seu catálogo para essa primeira fase do projeto. Romances de ficção, contos, poesias, crônicas, livros-reportagens e de histórias que destacam o trabalho de autores pernambucanos e de outros estados, muitos, vencedores de prêmios literários, como a obra “Nós, os bichos”, de Luiz Coutinho Dias Filho, destaque no 3º Prêmio Pernambuco de Literatura.

“Ficamos muito felizes em participar do ‘Quem lê, Viaja!’ - um projeto que estimula a leitura, leva conhecimento e boas histórias à vida das pessoas que usam transporte coletivo diariamente na Região Metropolitana do Recife”, destacou o presidente da Cepe, João Baltar Freire.



Até o final do ano, 12 veículos que fazem a linha 1962 - TI Abreu e Lima/PCR e 13 da linha 1967 - TI Igarassu/Dantas Barreto vão receber o mobiliário com livros.

"A leitura está no cotidiano das pessoas. E a ideia do Conorte é estimular o prazer pela leitura nos passageiros destas linhas, que trafegam entre a BR-101 e a rodovia PE-15 até o centro do Recife. Fazer com que os livros circulem e as pessoas possam buscar livros de diversos temas", disse Diego Benevides, diretor operacional do Conorte.

De acordo com Guilherme Robalinho, produtor da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, levar a Bienal do Livro para além do pavilhão de eventos e inserir os usuários do transporte público no evento é uma iniciativa pioneira que promete trazer resultados significativos.

“Essa conquista só se tornou possível graças aos valiosos apoios que recebemos. Acreditamos que essa colaboração inovadora abrirá as portas da leitura e do conhecimento a um público ainda mais amplo, transformando as viagens diárias em experiências enriquecedoras", ressalta. A Bienal acontece entre os dias 6 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco.



Veja também

TEATRO Palco Giratório retorna a Pernambuco promovendo a sua 25° edição