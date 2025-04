A- A+

CULTURA Estão abertas as inscrições para a II edição do Projeto Terreirada em Cena Os participantes irão aprender a criar um curta em stop motion. As inscrições, gratuitas, vão até a sexta-feira (25)

Estão abertas até 25 de abril as inscrições para a segunda edição do Terreirada em Cena, projeto que oferece formação gratuita em animação stop motion, com prioridade para membros de terreiros de religiões de matriz afro-indígena. Idealizado pela fotógrafa Uenni, o projeto tem como objetivo ampliar o acesso das comunidades tradicionais à linguagem audiovisual, capacitando seus integrantes a contar suas histórias a partir de um olhar de dentro.

Segundo Uenni, o Terreirada em Cena nasceu a partir de um incômodo pessoal da idealizadora, ao perceber que muitos filmes sobre terreiros são dirigidos por pessoas que pouco ou nada conhecem da realidade desses espaços.

“Muitas vezes, é alguém que está pisando num terreiro pela primeira vez justamente no momento da filmagem. A ideia aqui é outra: capacitar quem já está dentro da comunidade, para que possam contar suas próprias histórias”, explica.

A formação será realizada nos dias 10, 17, 24 e 31 de maio, sempre das 8h às 16h, no Ilé Àṣẹ Ọmọ Omi Sagbà – Casa das Águas, no bairro de Mangabeira, no Recife. São oferecidas 30 vagas, com café da manhã e almoço garantidos para os participantes. Durante quatro encontros presenciais, com carga horária total de 32 horas, os participantes vão vivenciar todas as etapas da criação de um curta-metragem em stop motion - da concepção do roteiro à edição final - em um processo coletivo que envolve fotografia, som, modelagem, animação e montagem. A proposta une prática e teoria com foco na experimentação, na oralidade e na troca entre gerações.

Esta é a primeira vez que o Terreirada em Cena trabalha com a linguagem do stop motion, mantendo o uso do celular como principal ferramenta de filmagem, o que facilita a autonomia dos participantes. Na edição anterior, realizada em três terreiros da Região Metropolitana do Recife, o foco foi em documentário e docuficção. Na ocasião, 46 das 60 pessoas inscritas concluíram a formação, número que reforça o interesse e o engajamento das comunidades.

O projeto foi contemplado nos Editais da Lei Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei de Política Nacional Aldir Blanc, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

Programação completa da segunda edição do Terreirada em Cena:



10 de Maio – Introdução ao Stop Motion e Roteiro

Manhã: Apresentação dos conceitos básicos de stop motion, o que é e como funciona, análise de curtas e animações como inspiração, materiais e ferramentas necessárias.

Tarde: Desenvolvimento de roteiro, planejamento de cenas, criação de storyboard.

17 de Maio – Fotografia, Som e Modelagem

Manhã: Técnicas básicas de fotografia para stop motion, fundamentos de enquadramento, iluminação e foco, equipamentos recomendados (câmeras, tripés, aplicativos), introdução à captação de som, uso de microfones externos e gravadores de áudio.

Tarde: Criação e modelagem de personagens, técnicas de modelagem e design para stop motion.

24 de Maio – Animação na Prática

Manhã: Aplicação de técnicas de animação com os conceitos aprendidos, experimentação com iluminação, fotografia e som.

Tarde: Continuação da animação, aplicação das técnicas com os conceitos aprendidos, novas experimentações com iluminação, fotografia e som.



31 de Maio – Edição e Finalização

Manhã: Organização das imagens, sincronização de áudio, aplicação de efeitos.

Tarde: Refinamento do trabalho realizado, preparação do material para o corte final, revisão das animações, identificação de pontos de melhoria, ajustes finais e exportação do corte final.

SERVIÇO

Curso Terreirada em Cena – Stop Motion no Terreiro

Dias 10, 17, 24 e 31 de maio de 2025

Das 8h às 16h (com café da manhã e almoço)

Ilé Àṣẹ Ọmọ Omi Sagbà – Casa das Águas, na Rua Campo Alegre, 220 – Mangabeira, Recife (PE)

