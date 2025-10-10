A- A+

ANCESTRALIDADE Projeto valoriza tradições afro-indígenas e destaca papel cultural dos terreiros em Pernambuco Com apoio do Funcultura, iniciativa percorre várias regiões do estado promovendo painéis, vivências e debates sobre fé, ancestralidade e preservação dos saberes sagrados

O projeto Ritos e Rituais de Matriz Afro-Indígena: conhecer para preservar começa neste sábado (11), às 16h, no Terreiro Quinta da Boa Reza, em Olinda, com o painel “Pernambuco do Sagrado: Jurema e Ancestralidade”, ministrado pela Yalori Jaci Lima de Ogunyfá. No domingo (12) às 15h, o Terreiro Ilê Iya Omi Axé Ogodô recebe a palestra “Comida de Santo: Pratos oferecidos aos Orixás”, com o Babalorixá Pai Brivaldo. A proposta do evento é mergulhar nas tradições, símbolos e saberes dos terreiros afro-indígenas do Estado.

Para falar sobre projeto, a Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu a Yalori Jaci de Ogunifà e o produtor do evento Feliciano Félix. A Yalori Jaci de Ogunifà destaca a impotância das pessoas conhecerem a Jurema.

Que as pessoas venham, venham conhecer o que é realmente a Jurema, que não é nada do que está por aí que diz que é catimbó ou macumba. É um terreiro, um espaço de acolhimento. A instrução é para que venham de coração aberto, venham aprender a rezar, a comer, e a se divertir."

O projeto tem como objetivo dar visibilidade às expressões de fé e fortalecer os terreiros como espaços de cultura, resistência e acolhimento. A proposta também reafirma a importância dos terreiros como guardiões da memória e da identidade afro-indígena em Pernambuco.

Com incentivo do Funcultura, o projeto vai percorrer as quatro macrorregiões pernambucanas com atividades artísticas, culturais e reflexivas, encerrando a programação no Quilombo dos Temóteos, em São Benedito do Sul.

SERVIÇO:

11 de outubro (sábado), às 16h

Local: Terreiro Quinta da Boa Reza

Endereço: Rua Darcy de Melo, nº 82 – Caixa D’Água, Olinda/PE

Atividade: Painel “Pernambuco do Sagrado: Jurema e Ancestralidade”

Painelista: Yalori Jaci Lima de Ogunyfá

12 de outubro (domingo), às 15h

Local: Terreiro Ilê Iya Omi Axé Ogodô

Endereço: Rua São João, nº 23 – Cidade Tabajara, Olinda/PE

Atividade: Palestra “Comida de Santo: Pratos oferecidos aos Orixás”

Palestrante: Babalorixá Pai Brivaldo

