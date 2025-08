Projeto versalizando imagens leva cinema, cordel e fotografia para escolas públicas de Pernambuco

A- A+

O projeto Versalizando Imagens na Estrada, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) através da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, realizará vivências gratuitas de Cordel e Fotografia em 5 escolas públicas do estado. Com foco em instituições da Zona da Mata e Agreste, o projeto atenderá a uma turma de 30 estudantes em cada escola. Ao todo, a formação beneficiará 150 estudantes da rede pública.

Além de vivências formativas, com certificados de participação, as escolas também receberão uma apresentação do Poeta Esperantivo e a exibição do filme “Versalizando Imagens”, que conta a história de atuação do projeto de mesmo nome que leva Fotografia e Cordel para escolas de todo o País. Para participar, as escolas interessadas devem se inscrever em um formulário online e apenas 5 delas serão selecionadas, sem que haja nenhum custo para a escola. Inscrição através do link.

Acompanhe a entrevista atrevés do player abeixo

Renato Moura, produtor cultural, fotógrafo e educador destaca a relevância do projeto

"O projeto tem o objetivo de promover a apreciação artística da literatura e da fotografia entre jovens, estimulando a criatividade e a compreensão da cultura local, tudo isso enquanto homenageia e promove parte do rico patrimônio cultural pernambucano”



Serão comtempladas 5 escolas que se enquadrem no perfil do projeto, por isso, quanto antes as escolas se inscreverem, mais chances de serem selecionadas. A previsão inicial é de que as vivências sejam realizadas a partir da segunda quinzena de setembro.

SERVIÇO

Versalizando Imagens na Estrada - Seleção de Escolas

Inscrições: https://forms.gle/D72rBqiiGa5rUyDQ7

Período de Inscrição: Até durarem as vagas

Participação Gratuita

