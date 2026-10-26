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COMEMORAÇÃO Projeto "Capiba no Ponto BB" celebra 122 anos do compositor pernambucano Evento gratuito no Recife Antigo reúne palestra, pesquisa musical e concerto em homenagem ao legado de Capiba

O projeto Capiba no Ponto BB celebra, no dia 28 de outubro de 2026, os 122 anos de nascimento do compositor pernambucano Capiba, com uma programação dedicada à memória e à difusão de sua obra. O encontro será realizado às 16h, na sede do Banco do Brasil, no histórico Edifício Capiba, no Recife Antigo, com entrada gratuita. A programação terá palestra do professor e músico Zilmar Medeiros, que abordará aspectos de sua pesquisa de mestrado em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Para falar sobre a comemoração, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Amaro Filho, diretor do Instituto Capiba, que fala sobre o acervo do compositor Capiba preservado pela esposa.

“A obra de Capiba não é uma obra que foi, ela é uma obra a ser descoberta. E esse legado de Capiba hoje não seria possível se não fosse a atitude de Zezita Barbosa de pegar, vendeu a casa dela no Espinheiro, botou tudo no caminhão e levou para Surubim.”, afirma Amaro Filho

A apresentação vai compartilhar histórias, curiosidades e informações pouco conhecidas sobre a experiência musical do compositor. O debate conta com comentários de Lucas Guerra, musicólogo e diretor de Formação do Instituto Capiba e do Conservatório Pernambucano de Música. A mediação será conduzida por Amaro Filho, documentarista e diretor executivo do Instituto Capiba.

Após a conversa, o público poderá acompanhar uma apresentação do Grupo Instrumental Brasil, formado por músicos e professores da UFPE. O repertório reunirá composições de autores pernambucanos, incluindo obras de Capiba, em uma celebração da música instrumental produzida no estado.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Nascido em Surubim, em 1904, e falecido no Recife, em 1997, Lourenço da Fonseca Barbosa construiu uma trajetória de destaque na música brasileira. A iniciativa busca preservar e valorizar esse legado, aproximando o público da história e da contribuição de um dos importantes nomes da composição pernambucana.

Serviço

Capiba no Ponto BB — Capiba e suas Jazz Bands

Data: 28 de outubro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Edifício Capiba, sede do Banco do Brasil, Avenida Rio Branco, Recife Antigo, Recife (PE).

Entrada: gratuita.

Apoio: Ponto BB – Banco do Brasil.

Realização: Instituto Capiba e Banco do Brasil.

Contato para imprensa: Amaro Filho – Instituto Capiba

Telefone: (81) 98871-9261

E-mails: [email protected] | [email protected]

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