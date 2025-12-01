A- A+

CANAL SAÚDE Prótese protocolo: entenda o que é e os riscos desse procedimento Especialista esclarece dúvidas sobre implantes dentários e orienta pacientes com comorbidades

Estima-se que existam cerca de 22 milhões de brasileiros sem nenhum dente, o que coloca o país em terceiro lugar no ranking mundial de desdentados. Esse número representa aproximadamente 9% da população.

Muitas dessas pessoas sonham em se livrar das dentaduras convencionais removíveis e, nesse cenário, a prótese protocolo tem se tornado sonho de consumo dessas pessoas, pois através de um procedimento cirúrgico simples é possível instalar quatro implantes dentários que servem pra fixar uma nova dentadura total.

Nesta segunda-feira (1), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o dentista especialista em implantodontia, Bruno Brasil. Ele falou sobre implantes dentários.

O dentista especialista em implantodontia Dr. Bruno Brasil iniciou a entrevista afirmando que pacientes com diabetes e hipertensão podem realizar implantes dentários

“Você que é hipertenso ou diabético — aliás, a maioria dos pacientes é hipertensa e diabética — pode fazer o procedimento, sim.”

Ao detalhar o preparo e o acompanhamento de pacientes com comorbidades, o especialista explicou que esse período é essencial para que o cirurgião consiga compensar e equilibrar o paciente antes da cirurgia

“A gente foi treinado a operar nas adversidades. A gente foi treinado para o que chamamos de compensar o paciente, equilibrar o paciente antes de submetê-lo a um procedimento cirúrgico.”

O dentista também ressaltou que a técnica moderna de prótese protocolo prioriza evitar o enxerto ósseo, contornando áreas com defeito

“Se alguém te oferecer… olha, mais uma coisa: se alguém falar que seu caso depende porque pode precisar de enxerto, corre dessa clínica aí, pelo amor de Deus. Prótese protocolo atualmente não se faz com enxerto.”

Por fim, o Dr. Bruno Brasil explicou a diferença entre os implantes dentários temporários e o tratamento definitivo

“Lá na clínica, como temos laboratório próprio, já entregamos direto a prótese definitiva para o paciente. Na Brasil Bucxilo, o paciente é reabilitado em 72 horas já com a prótese definitiva.”

