Provas escolares chegando: como lidar com a procrastinação de jovens nos estudos?

Período de provas escolares, muitas vezes, é sinal de desafio tanto para os jovens e adolescentes, quanto para os pais. E, quando o assunto é procrastinar os estudos, a dificuldade pode ser ainda maior.

A procrastinação de jovens nos estudos se dá quando o aluno adia ou atrasa tarefas relevantes como leituras, pesquisas, trabalhos e tarefas e pode ser uma atitude prejudicial no rendimento pedagógico e acadêmico.

Nesta sexta-feira (21), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga e neuropsicóloga Natália Lima, que falou sobre procrastinação de jovens nos estudos.

Acompanhe a entrevista acessando os players abaixo.

Segundo a psicóloga e neuropsicóloga Natália Lima, a procrastinação pode surgir por diversos motivos como insegurança, ansiedade, falta de disciplina e até mesmo perfeccionismo.

“É importante tentar identificar qual desses ou outros motivos levaram esse aluno a adiar seus compromissos escolares e trabalhar, junto com ele, métodos que o ajudem a superar esse desafio”, pontuou.



Psicóloga e neuropsicóloga Natália Lima/Foto: Divulgação

Ao ser perguntada sobre os impactos da procrastinação , a psicóloga e neuropsicóloga explicou

“O que a gente escuta falar muito no consultório é que essa procrastinação, ela impacta emocionalmente trazendo principalmente a sensação de culpa, de vergonha, de frustração. Ela impacta a longo prazo nas metas, nos resultados e falando da família, causa um estresse e impacta a dinâmica familiar de uma forma muito intensa.”

Natália Lima também falou sobre o papel da família no combate a procrastinação em jovens nos estudos

“Eu diria que é extremamente necessário que os pais façam essa intervenção, se a gente tá falando principalmente de uma pessoa que é menor de idade, a responsabilidade também acaba sendo dos pais no processo de decisão. Então é extremamente necessário que os pais façam esse acompanhamento, que façam essa cobrança, não deixe só a cargo ali realmente do filho.”

Para evitar a procrastinação de jevens nos estudos, Natália Lima reforçou algumas orientações.

“Entre as resoluções para o problema podemos listar a criação de um cronograma de atividades com prazos a serem cumpridos, buscar segmentar o conteúdo de forma organizada, dividir as demandas em tarefas menores, entre outros métodos”