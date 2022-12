A- A+

CANAL SAÚDE Psicóloga Márcia Karine fala como lidar com metas frustradas do fim do ano A psicóloga Márcia Karine Monteiro foi a entrevistada desta sexta-feira (30), no Canal Saúde

Final de mais um ano chegando e é normal fazer um balanço para refletir sobre as conquistas e as realizações alcançadas em 2022. Nesse momento, também é comum pensar nos planos que ficaram no meio do caminho e sentir frustração. Para dar mais detalhes sobre este assunto, o âncora Jota Batista conversou, nesta sexta-feira (30), no Canal Saúde, com a psicóloga Márcia Karine Monteiro.

Durante a entrevista a psicóloga enfatizou que não podemos transmitir para o outro responsabilidades que são nossas, ou seja, temos que minimizar ao máximo a dependência do outro para que eu possamos ter sucesso.

“Nós precisamos evitar depender do outro, ter mais vontade, querer fazer, querer buscar algo que seja importante para a gente, sem essa dependência do outro”, disse.

Já sobre as metas, Márcia Karine falou que existem três tipos de metas. São elas as de curto, médio e longo prazo.

“Temos que observar em primeiro lugar o que é possível fazer em curto, médio e longo prazo, como por exemplo, um curso superior que é uma meta de longo prazo, pois o curso não termina agora. Já uma academia pode ser uma meta a curto prazo, pois você já se matricula e inicia aquela academia”, comentou.

Por fim, a especialista explicou que após passar a pandemia ficamos mais fortes para o “novo” e que sabemos lidar melhor com os limites do nosso corpo.



"Muitas vezes o novo causa esse sentimento de angústia, medo e ansiedade. Mas nesse sentido sinto que estamos mais preparados, diante de tudo isso, para entender que nós temos algo que nos freia que é o corpo e mente”, finalizou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.



