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MÚSICA PV Calado lança EP "Respeita Minha Dor" com participações especiais Projeto reúne músicas inéditas e conta com Juarez, Caninana e Alysson Cantor, marcando uma nova fase na carreira do artista

O cantor e compositor PV Calado lança o EP "Respeita Minha Dor", primeira parte de um novo projeto audiovisual gravado em abril de 2026, no Baco's, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O trabalho reúne músicas inéditas e participações especiais de Juarez, Caninana e Alysson Cantor. A proposta marca uma nova fase artística do cantor, sem deixar de lado a identidade musical e a conexão emocional com o público.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor PV Calado, que fala sobre o sucesso do lançamento do EP "Respeita Minha Dor".

Essa música ela mexe muito, tá mexendo muito com muita gente. A gente já bateu, graças a Deus, mais de 1 milhão no YouTube e a gente vem em lançamento junto com a Universal Music.”, afirma PV Calado.

As canções exploram sentimentos, histórias e experiências, com uma interpretação mais madura e pessoal. A escolha de Caruaru para a gravação também destaca a ligação do artista com a cidade onde construiu parte de sua trajetória.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O lançamento começou em 17 de setembro, com faixas disponíveis nas plataformas digitais e vídeos publicados no YouTube @PVCalado. A segunda parte do projeto está prevista para novembro de 2026, com novas músicas inéditas e outras duas participações especiais. Mais informações pelo Instagram @pvcaladoo .

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