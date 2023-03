A- A+

CANAL SAÚDE Quais cuidados tomar na harmonização facial? Quem trata do tema é a cirurgiã dentista Isabel Albuquerque, no Canal Saúde desta quarta-feira (22)

Tendências surgem a todo o momento, e já faz algum tempo que a harmonização facial é uma das técnicas em alta no mercado estético. O tratamento pode ser feito por dermatologistas e esteticistas, mas muitos atuantes na odontologia também se especializam nessa área. Tanto a escolha do profissional, como, também, é importante saber quais os cuidados que devem ser tomados com o procedimento. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (22), com a cirurgiã dentista, Isabel Albuquerque.

Há uma idade inicial recomendada para realizar a harmonização facial, mas não se tem limite de idade para realizar o procedimento, de acordo com a profissional.

A partir dos seus 20 anos até, digamos assim, o infinito; até quando se tenha o desejo de fazer, ela está disponível”, afirmou. Escreva a legenda aqui

Isabel Albuquerque falou, também, que o cuidado com o profissional que irá realizar a harmonização facial é fundamental.

Temos que entender que são procedimentos minimamente invasivos que, contudo, requerem uma expertise do profissional; uma curva de aprendizado”, orientou a cirurgiã dentista.

