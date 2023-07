Qual a hora de ir para o geriatra?

A- A+

Não, o geriatra não é médico apenas do idoso. Ele é aquele especializado nas doenças mais comuns que afetam essa fase da chamada "velhice". Assim, a partir dos 50 anos, é indicado consultar-se com um geriatra para retardar os efeitos da idade com terapêuticas que serão essenciais para uma terceira idade saudável. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou no Canal Saúde com a médica geriatra, Flávia Goldmann, membro da Sociedade Alemã de Geriatria.

Flávia Goldmann, membro da Sociedade Alemã de Geriatria. Foto: divulgação.



Durante a entrevista a especialista explicou que existe uma tendência dos cidadãos de acharem que só devem ir ao geriatra aos 60 anos, mas na prática isso deveria ser diferente.

“Aos 40 anos já ocorrem mudanças no corpo humano, e uma é clara: perda de 40% da sua capacidade visual para ver de perto. E de fato isto faz parte do envelhecimento e não é uma doença, é uma condição do envelhecimento que ocorre com todos”, ressaltou.

A geriatra também explicou que para a mudança no pensar das pessoas é importante o uso de uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais da saúde, como por exemplo, psicólogos e fisioterapeutas.

“Se o paciente tem um problema no corpo temos que acionar o fisioterapeuta, para melhorar o músculo, a coluna; quando o problema é desnutrição, acionamos uma nutricionista; quando já teve um derrame um AVC e se o problema for psicológico, um psicólogo”, disse.

