Qualificação profissional em audiovisual e eventos culturais movimenta o Sertão do Pajeú

Produtores de cultura de Afogados da Ingazeira (Sertão do Pajeú) e cidades vizinhas têm duas oportunidades de cursos na área cultural para ampliar o currículo e empreender na área de audiovisual e eventos. O projeto “Comunica” abre vagas para formação em “Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE)”, com foco em pessoas que queiram trabalhar legendando filmes e videoclipes. Para participar, os interessados precisam assistir às aulas em Afogados da Ingazeira dias 17/5 (sexta a noite) e 18/5 (sábado manhã e tarde) para avançar para o módulo online, que se estenderá até 14/6. As inscrições gratuitas vão até 13/5 (segunda) pelo link https://forms.gle/xStao6HMSUwtd7LS6 . Este é o último módulo do projeto e outras informações estão disponíveis no instagram.com/pajeufilmes .

A outra oportunidade de qualificação é o projeto “In-formação”, que ocorrerá dias 16/5 (quinta) e 17/5 (sexta), com foco na “Oficina de Produção Cultural” com Carolina Arcoverde como facilitadora - a artista integra o coletivo Teatro de Retalhos e é uma das produtoras mais atuantes em Pernambuco. As inscrições gratuitas estão disponíveis até dia 14/5 (terça) no link https://forms.gle/zJSmsTz8g18yJQY79 . Outras oportunidades de qualificação na área de elaboração de projetos culturais e roteiros também serão disponibilizadas ao longo do ano. Acompanhe pelo link instagram.com/in_formacaoo .

As ações têm incentivo do Funcultura e Lei Paulo Gustavo Pernambuco/MinC, respectivamente, e apoio local das produtoras Sagaz, Pajeú Filmes e Xerém Cultural. Outras informações pelo 81 99745 8340.

