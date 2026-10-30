A- A+

CANAL SAÚDE Quando a dor crônica deixa de ser um sintoma e passa a ser uma doença Condição pode persistir por meses, afetar a qualidade de vida e exigir acompanhamento especializado e tratamento multidisciplinar.

A dor crônica é caracterizada por persistir por mais de três meses e é reconhecida pelos médicos como uma doença que precisa de cuidado especializado, e não apenas de um sintoma mascarado com automedicação.

Nesta sexta-feira (30), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a fisioterapeuta especialista em dor Raíssa Costa, no Canal Saúde, sobre a dor crônica, suas causas, os principais tipos e os avanços nos tratamentos.

A fisioterapeuta ressaltou a importância do exercício físico e do acompanhamento multidisciplinar, que pode envolver fisioterapeutas, médicos e psicólogos. Tecnologias como a eletroestimulação e a tecarterapia também podem auxiliar no tratamento, conforme a necessidade de cada paciente.

A condição também pode provocar consequências que vão além do desconforto físico. Pessoas que convivem com dores persistentes podem apresentar dificuldades para dormir, limitações nos movimentos, cansaço, alterações de humor e impactos na vida profissional e social. Por isso, a avaliação individualizada é importante para identificar as causas e definir a melhor abordagem terapêutica.

Assista a entrevista completa nos links abaixo:





A especialista explicou que a dor que persiste por mais de noventa dias passa a ser reconhecida como uma dor crônica

“O que acontece muito é um subtratamento dessa dor,as pessoas vão fazendo automedicação sem tanta orientação. Isso vai fazendo com que ela cronifique. E hoje a dor ela é considerada doença, né? Então ela precisa de um tratamento direcionado multiprofissional."









A fisioterapeuta diferenciou as dores crônicas das causadas por traumas diretos ou lesões nervosas

“Existem três tipos de dor, que é a dor nociplástica, que é a dor crônica, que é quando aquela dor ela já cronifica; dor nociceptiva, que é aquela dor por trauma e existe a dor neuropática, que é uma dor por lesão de nervo. Por exemplo, uma hérnia de disco, que gera aquela dor que irradia pra perna. A partir desse desfecho, a gente consegue direcionar o tratamento.”

A especialista destacou a mudança na abordagem terapêutica moderna

“Acho que hoje as pessoas entendem melhor e querem esse desmame medicamentoso e outras estratégias não farmacológicas. E aí entra exercício, como neuromodulador de dor, que é um padrão ouro dentro do tratamento. O exercício físico serve também para esse controle de dor, assim como tecnologias.”





Por fim a profissional esclareceu uma dúvida frequente dos pacientes sobre quando aplicar a compressa quente ou fria

“O uso do gelo, que a gente chama que é crioterapia, ele é feito para analgesia e controle inflamatório. Então ele é específico para aquelas dores agudas,para as pancadas. Já a água morna serve para musculaturas tensionadas. Por aquela tensão do trapézio a gente levando água morna pro lugar, a gente aumenta o fluxo sanguíneo local. Isso faz com que a musculatura relaxe”.Concluiu.

Veja também