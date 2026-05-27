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Canal Saúde Quando a dor de cabeça pode ser perigosa? Especialista alerta para sinais de alarme e riscos do uso excessivo de analgésicos

A dor de cabeça é uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos e, na maioria das vezes, está relacionada a condições benignas, como enxaqueca ou cefaleia tensional. Porém, alguns tipos de dor de cabeça podem indicar doenças neurológicas graves e exigem avaliação médica imediata.

Durante o Maio Bordô, mês de conscientização sobre cefaleias, especialistas reforçam a importância de investigar episódios frequentes de dor de cabeça, principalmente quando a dor de cabeça surge de forma intensa, progressiva ou diferente do padrão habitual. Além disso, o uso excessivo de analgésicos pode transformar a dor de cabeça em um quadro crônico conhecido como cefaleia por abuso de medicação.

Dor de cabeça súbita e intensa, dor de cabeça acompanhada de alterações na fala ou visão, desmaios, febre, convulsões e perda de força estão entre os principais sinais de alerta. Pessoas acima dos 50 anos com início recente de dor de cabeça, pacientes com câncer, imunossupressão ou gestantes também precisam de acompanhamento cuidadoso.

Durante participação no Canal Saúde, da Rádio Folha FM 96,7, a neurocirurgiã especialista em dor e cefaleias, Raiza Borges, explicou ao âncora Jota Batista como identificar quando a dor de cabeça pode representar um problema mais sério e destacou a importância do diagnóstico precoce.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Raiza Borges destacou que a dor de cabeça frequente não deve ser ignorada e que toda dor de cabeça persistente merece investigação adequada.

“A dor de cabeça ela precisa ser tratada na causa. A gente tem um lema na sociedade brasileira de dor de cabeça que diz: três é demais. Mesmo nas doenças benignas, quando a gente tem mais que três crises de dores de cabeça no mês, a gente precisa tratar ou investigar”. Raiza Borges, neurocirurgiã

A especialista também alertou para casos em que a dor de cabeça surge de forma súbita e extremamente intensa, podendo indicar situações graves como ruptura de aneurisma.

“Quando essa dor de cabeça ela aumenta subitamente em menos de 1 minuto. Como assim? Eu chego do zero ao 100 na dor de cabeça em 1 minuto. Isso é um sinal de alarme, porque isso acontece, por exemplo, nas rupturas de aneurisma”.

Outro ponto destacado pela médica foi o perigo da automedicação e do uso excessivo de analgésicos, que podem piorar a dor de cabeça e transformar a dor de cabeça em um problema crônico.

“Tomar muito analgésico causa um tipo de dor de cabeça específico, que é uma cefaleia por abuso de analgésico. Então, a gente acha que o analgésico tá ajudando, mas é ele que tá causando a dor de cabeça”.

Raiza Borges também ressaltou os avanços nos tratamentos modernos para dor de cabeça e cefaleias, incluindo o uso terapêutico da toxina botulínica em casos de enxaqueca crônica.

“O botox ele pode ser utilizado, por exemplo, para enxaqueca crônica. São alguns pontinhos específicos que eles atuam diminuindo a inflamação e atuam tratando a dor”.

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