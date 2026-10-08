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Canal Saúde Saiba quando é a hora de procurar ajuda para o desenvolvimento da criança Especialista orienta sobre quando os comportamentos merecem orientação profissional

Atraso na fala, dificuldade na escola, crises frequentes, seletividade alimentar, resistência a mudanças e sensibilidade a sons ou texturas normalmente geram dúvidas nos pais e responsáveis. E a dúvida é: quando esses comportamentos fazem parte das particularidades da infância e quando merecem orientação profissional?

Para falar sobre o assunto, a fonoaudióloga Valéria Lima foi entrevistada no Canal Saúde desta quinta-feira (8). A conversa foi conduzida pelo âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista. Durante a entrevista, a fonoaudióloga deu dicas e orientou sobre quando os comportamentos da criança podem ser motivo de preocupação.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A fonoaudióloga desmistificou o hábito familiar de justificar atrasos na linguagem alegando que a criança “puxou ao pai ou à mãe”, que demorou a falar, alertando que encarar esses sinais como algo natural pode adiar o suporte necessário.

“É totalmente um mito, né? São sinais que acabam sendo deixados de lado pela família. ‘Ah, mas ela demorou para falar, o pai também foi assim.’ Só que esses são sinais que merecem atenção no desenvolvimento da criança e, muitas vezes, acabam sendo naturalizados e passados de geração em geração.” Valéria Lima, fonoaudióloga

Ao abordar os receios dos pais sobre alterações no neurodesenvolvimento, a especialista enfatizou a necessidade de evitar autodiagnósticos.

“Nem todo atraso de fala está relacionado ao autismo. Existem diversos fatores que podem causar esse atraso. Ele pode ser um dos sinais, especialmente quando acompanhado de dificuldades de interação social, comportamentais ou emocionais. Mas o atraso de fala, isoladamente, não significa que a criança tenha autismo.”

Além disso, a fonoaudióloga explicou que satisfazer prontamente os desejos da criança, antes mesmo que ela tente se expressar ou apontar, pode retirar a motivação e a oportunidade de exercitar a comunicação e a linguagem.

“É importante criar estratégias que estimulem a comunicação da criança. Em vez de falar por ela ou antecipar o que quer, é preciso dar espaço para que se comunique. Quando fazemos isso, podemos acabar limitando sua estimulação e seu desenvolvimento.”

Por fim, a fonoaudióloga fez um alerta sobre os prejuízos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos e encorajou os responsáveis a buscarem ajuda especializada aos primeiros sinais de dúvida.

“O excesso de telas pode prejudicar a comunicação da criança e contribuir para atrasos na fala. Ao perceber qualquer sinal diferente, evite comparar com outras crianças ou buscar respostas apenas na internet. Procure orientação profissional. Isso não significa um diagnóstico, mas, quanto mais cedo houver acompanhamento, maiores são as possibilidades de desenvolvimento.”

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