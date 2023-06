Quando é indicada a cirurgia torácica?

A- A+

Da traqueostomia ao transplante de pulmão, passando pela simpatectomia (cirurgia de suor) e pela broncoscopia, a cirurgia torácica é uma área complexa e completa. Nesta sexta-feira (2), a âncora Patrícia Breda conversou, no Canal Saúde, com o cirurgião torácico Leonardo Ely, sobre a cirurgia torácica, uma das áreas mais heterogêneas da medicina.



“O tórax contempla pulmão, traquéia; esôfago, que corresponde ao trato gastrointestinal; diafragma, que faz parte da musculatura; junto com as cartilagens, que compõem o sistema ósseo-muscular. Enfim, a gente manuseia e tem contato com diversos tipos de estruturas e sistemas, o que nos leva a ter conhecimento e a fazer um intercâmbio com os especialistas dessas áreas”, afirmou o cirurgião.

O médico respondeu, também, quando a cirurgia torácica é indicada. “De maneira geral, os pacientes chegam à gente, por algum problema na parte respiratória, seja por um nódulo de pulmão; seja por alguma alteração na pleura, que é a ‘capinha’ do pulmão. Alguma coisa nesse sentido que precise de investigação e tenha perspectiva cirúrgica. O cirurgião capacitado para mexer nesses compartimentos anatômicos do corpo é o cirurgião torácico”, declarou Leonardo Ely.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo:



