Canal Saúde Quando o coração falha: transplantes, tecnologia e os avanços da cirurgia cardíaca no Brasil Especialista traz novidades acerca das tecnologias que auxiliam no procedimento de cirurgias cardíacas e faz alertas sobre o perigo de abandonar o tratamento da hipertensão.

No Brasil, as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte, contabilizando cerca de 30% dos óbitos registrados no país anualmente, de acordo com o Hospital do Coração (Hcor).

No entanto, avanços importantes estão sendo registrados na área, que tem acompanhado a chegada e a democratização das novas tecnologias que auxiliam na cirurgia cardíaca.

Nesta quinta-feira (26), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o Diretor do Departamento de Cirurgia Cardíaca da Sociedade Pernambucana de Cardiologia (SBC-PE) e médico cirurgião cardíaco Álvaro Perazzo. Ele falou sobre os avanços das tecnologias de suporte à cirurgia cardíaca.

O Dr. Álvaro Perazzo iniciou a conversa destacando como a tecnologia transformou a medicina cardiovascular, permitindo níveis de precisão estratosféricos e até mesmo operações remotas que pareciam ficção científica há poucos anos.

"Hoje estão sendo feitas cirurgias cardíacas robóticas à distância. Você fazer cirurgia cardíaco robótica já é um alto grau de especialização. Imagine você fazer essa cirurgia cardíaco-robótica à distância. Hoje a gente utiliza o robô, nós temos corações artificiais... nós precisamos fazer da medicina cada vez mais de ponta", afirmou o especialista.

O médico trouxe uma excelente notícia sobre a democratização da alta tecnologia no Brasil, mencionando a incorporação de dispositivos de assistência ventricular no sistema público para ajudar pacientes com insuficiência cardíaca grave.

"Hoje já está no programa do SUS, o Hartmate 3, que é a mais alta tecnologia de coração artificial... essa máquina é uma máquina que custa em torno de R$ 1 milhão, mas o SUS, hoje, está trabalhando para que seja mais terapêutica para os nossos pacientes... você diminuiria os custos de uma internação prolongada, esse paciente voltaria para casa e teria sua qualidade de vida mais garantida".

Ao falar sobre a alta mortalidade por doenças cardiovasculares, o médico prosseguiu fazendo um alerta sobre o perigo de abandonar a medicação recomendada pelo médico no combate à pressão alta, apontando a ação como um dos maiores erros cometidos por pacientes hipertensos.

"Quando o paciente percebe que tá controlado, ele acredita que não precisa mais fazer o uso da medicação. Esse é um dos maiores erros que a gente pode perceber, nessa prática cotidiana... a gente sabe que o tratamento farmacológico é a primeira linha... se seguir realmente essa terapêutica, a gente vai ter uma redução muito maior dessas mortes", dissertou o especialista.

Por fim, o cirurgião fez um apelo para a conscientização, lembrando que a ciência mais avançada do mundo ainda depende do consentimento familiar para realizar transplantes e salvar vidas.

"É importante que as pessoas percebam que doar órgãos é um ato de amor... o transplante cardíaco nada mais é do que a expressão da solidariedade humana... é preciso que as pessoas conversem em casa, conversem com seus familiares e se intitulem doadora de órgãos, porque nenhuma captação, nenhum processo de doação, nenhum processo de transplantação é feito sem o consentimento da família", finalizou o especialista.

