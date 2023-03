Quaresma é momento para refletir sobre ansiedade, afirma terapeuta holístico

A- A+

A Quaresma, período que antecede a Páscoa cristã, tem o objetivo de fazer com que os fiéis possam vivenciar, da Quarta-feira de Cinzas até a Semana Santa, momentos de reflexão, praticar o jejum e atos de caridade. O reikiano e terapeuta holístico Raphael Valente explica que é uma época em que as pessoas se sentem naturalmente mais reflexivas sobre o direcionamento que tem dado à vida e isso pode aflorar processos depressivos ou ansiedade.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), somente no Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Esse número coloca o país no topo do ranking mundial.

Raphael destaca que a ansiedade é uma emoção natural, de sobrevivência, e que tem duas funcionalidades: lutar ou fugir. “O corpo se prepara para enfrentar uma situação adversa. Nosso cérebro já vem organizado para ter essa emoção”, pontua. De acordo com o profissional, existe uma “ansiedade natural que faz parte do nosso dia a dia, que faz com que a gente levante e toque o nosso dia e se proteja das adversidades da vida”, como parar e olhar antes de atravessar uma rua movimentada.

“Para termos a capacidade de análise, se vamos estar em luta ou fuga, é preciso perceber se este sentimento advém de uma situação real ou de uma projeção mental. Quando nossa mente projeta falsos riscos, isso pode nos trazer ansiedade pela necessidade de ter o controle de algo que está totalmente fora do nosso alcance. Uma ansiedade pode ser natural quando estamos falando de uma situação real. Tem um leão à nossa frente, a gente vai ficar ansioso para ter um preparo físico para enfrentar o leão, sendo que ele é real. Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual da Pennsylvania demonstrou que mais de 90% das preocupações e projeções da nossa mente não se materializam na realidade”, afirma ele.

Raphael relata que a ansiedade começa a ser patológica quando não há um leão a ser inventado e a pessoa fica imaginando, criando cenários na cabeça, pensamentos distorcidos da realidade de que ela vai passar por uma situação que não está acontecendo.

Causas da ansiedade

O terapeuta holístico pontua que há várias causas que levam as pessoas à ansiedade como aspectos de ambiente estressor, ambiente violento e situações que fazem com que o cotidiano a leve a ter sensações de luta, fuga, ou que está correndo algum perigo.

“Tem desde história de vida dessa pessoa e todo um padrão de funcionamento familiar, da maneira como a personalidade desta pessoa foi construída em seu ambiente social. Vamos ter questões genéticas e ambientais. Todo o ambiente dessa pessoa pode levá-la a situações que podem gerar ansiedade. Pessoas ansiosas, em geral, se comportam assim pelo medo de não conseguir lidar com aquilo que não controlam. Esse comportamento também reflete uma fragilidade emocional.”, comenta Raphael.

Sintomas

Uma ansiedade mais voltada ao pensamento, vai trazer padrões de pensamento ansiogênicos e esses pensamentos vão trazer sintomas físicos, como dores musculares, náuseas, dor de cabeça e os sintomas psicológicos como dificuldade para dormir e falta de concentração para trabalhar.

“Quando a ansiedade vai para níveis mais altos, isso impede de a pessoa ter suas funções cotidianas funcionando. Quando tem algum comportamento ou situação que ela deixa de viver por causa de uma situação que está vivendo na ansiedade dela, a pessoa está em níveis de ansiedade mais graves”, afirma Valente.

Outro fator importante às pessoas que sofrem com a ansiedade é a insônia. O profissional alerta que quem sofre de ansiedade tem de prestar atenção na qualidade do sono, quando deixa de ter uma vida com qualidade e passa a ter prejuízos pela ansiedade como falta de prática esportiva ou ser impedida por medos de ser sufocada, de ir ao shopping, por exemplo.

Terapia holística como forma de tratamento

As terapias holísticas são técnicas milenares de equilíbrio com foco em todos os aspectos do ser. Raphael Valente destaca que a terapia promove o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual e social por meio de estímulos naturais, mediante a autoajuda ou despertar da consciência do indivíduo sobre seu corpo e seu papel no meio em que vive.

“A partir de variados métodos, o terapeuta tem condições de investigar o que está ocasionando o desequilíbrio e assim, pode ajudar as pessoas a lidarem com problemas como a ansiedade”, conta Raphael. As terapias holísticas também podem ajudar a clarear questões como a insatisfação no trabalho, problemas nos relacionamentos, falta de prosperidade financeira, baixa autoestima, falta de autoconfiança e inseguranças.

Uma das maneiras muito eficazes de lidar com a ansiedade é a partir da prática de meditação.

