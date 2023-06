Queda na imunização de crianças preocupa setor médico

A- A+

No Momento em que se lembra o “Dia da Vacina BCG”, comemorado neste sábado, 1º de julho, data da criação da vacina, o pediatra Eduardo Jorge, coordenador de pós-graduação do Imip, professor da Faculdade Pernambucana de Saúde e conselheiro do Cremepe, adverte para os riscos da queda na imunização de crianças no Brasil, que já teve 90% das crianças imunizadas. A BCG é utilizada na prevenção da tuberculose, uma doença transmitida pela saliva e materiais contaminados e causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também chamado de bacilo de Koch. Para falar sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico Eduardo Jorge.

pediatra Eduardo Jorge, coordenador de pós-graduação do Imip, professor da Faculdade Pernambucana de Saúde e conselheiro do Cremepe. Foto: divulgação.

Durante a entrevista, o pediatra ressaltou a relevância de lembrar aos pais sobre a importância das vacinas para as crianças, diante da queda no número de vacinados no Brasil.

“Sempre é momento de lembrar os pais de vacinar seus filhos. O Brasil já foi considerado um país exemplar em cobertura vacinal, pois tínhamos 90% da cobertura em território nacional. De 2015 pra cá estamos com uma redução progressiva de todas as vacinas”, explicou.

Sobre a vacina BCG, o professor e pediatra Eduardo Jorge, comentou sobre os efeitos colaterais.

“A BCG é a vacina da ‘marquinha’ do braço direito, essa vacina primeiro inflama, depois tem uma secreção, em seguida cresce uma crosta e por fim uma cicatriz que acompanha a pessoa pelo resto da vida. Normalmente as complicações são raras e quando acontecem são tratadas facilmente”, disse.

Por fim, Eduardo Jorge fez questão de pedir aos pais para que procurem as unidades de saúde para que mantenham os calendários de vacinação das crianças em dia.

“Quero aqui solicitar aos pais que procurem as unidades de saúde, que mantenham os calendários de vacinação dos seus filhos atualizados, pois a vacina é uma das melhores prevenções que existe em relação às doenças”. finalizou o pediatra.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



