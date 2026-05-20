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Canal Saúde Quem cuida de quem passou a vida cuidando? Especialista alerta sobre solidão, abandono emocional e falta de assistência adequada entre mulheres idosas no Brasil

O aumento da expectativa de vida da população brasileira tem transformado silenciosamente a dinâmica das famílias. Entre os reflexos dessa mudança está a realidade das chamadas “mães idosas invisíveis”: mulheres que passaram grande parte da vida dedicadas aos cuidados da casa, dos filhos e da família, mas que, ao envelhecer, acabam enfrentando solidão, abandono emocional e até ausência de assistência adequada.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui mais de 32 milhões de idosos, sendo as mulheres a maioria dessa população, especialmente acima dos 60 anos. Muitas delas vivem sozinhas ou dependem emocional e fisicamente de familiares que nem sempre conseguem oferecer o suporte necessário.

Nesta quarta-feira (20), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a geriatra Alexsandra Siqueira Campos, que falou sobre as mulheres idosas que passam a vida cuidando da família e acabam desamparadas.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

A especialista Alexandra Siqueira Campos iniciou destacando uma realidade cruel no Brasil: a sobrecarga do cuidado recai quase inteiramente sobre as mulheres, que passam a vida cuidando da família e, ao envelhecerem, muitas vezes acabam desamparadas.

“Hoje no Brasil, entre 85% e 90% das pessoas que exercem o papel de cuidador são mulheres. Desse total, cerca de 30% a 40% também já são idosas. Ao longo da vida, essas mulheres dedicam seu tempo ao cuidado dos filhos, da família e de outras pessoas, mas, muitas vezes, acabam adoecendo nesse processo. O grande problema é que, quando chega o momento em que elas precisam de cuidados, frequentemente não há ninguém para cuidar delas”, explica.

Alexsandra Siqueira Campos, geriatra



A geriatra fez um alerta gravíssimo sobre o impacto financeiro enfrentado por filhos, na maioria das vezes filhas, que abandonam suas carreiras para cuidar dos pais em tempo integral, ficando sem renda, sem contribuição previdenciária e sem perspectiva de aposentadoria no futuro.

“Às vezes, a mulher está inserida no mercado de trabalho e precisa sair para cuidar da mãe ou do pai que adoeceu. Esse cuidado pode durar 10, 15 anos. Quando o idoso morre, a renda desaparece junto, e ela já está com 65, 70 anos, sem conseguir retornar ao mercado de trabalho”, conta a especialista.

Muito além do cansaço mental, a médica explicou como o estresse severo de assumir o cuidado sozinho destrói fisicamente o organismo do cuidador, desencadeando doenças potencialmente fatais.

“Quando essa escala aponta uma sobrecarga moderada ou grave do cuidador, isso significa que ele está submetido a um estresse contínuo. Com o tempo, o organismo passa a liberar mais cortisol, hormônio diretamente ligado ao estresse. Em níveis elevados por longos períodos, o cortisol pode afetar o coração, aumentar a pressão arterial e provocar alterações metabólicas, elevando o risco de hipertensão, arritmias e Acidente Vascular Cerebral (AVC)”, destaca a geriatra.

Por fim, a especialista foi categórica ao afirmar que o cuidado com os pais idosos não deve ser uma punição ou obrigação exclusiva de apenas um filho, exigindo que as famílias sentem para dividir as responsabilidades de forma igualitária.

“É preciso que a família se reúna, converse e divida responsabilidades. O cuidado com os pais não pode recair apenas sobre uma pessoa. Se alguém não consegue assumir os cuidados diretamente, ao menos deve ajudar em algum turno ou de outra forma. Pai e mãe são responsabilidade de todos os filhos, não de apenas um ou dois”, orienta a médica.

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