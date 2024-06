Quer dormir melhor? Foque na alimentação

A- A+

Quanto piores são as nossas escolhas alimentares, mais chances existem de termos uma noite de sono ruim. Dormir bem é importante para um quadro de saúde favorável e melhora da imunidade. É importante para a saúde física e mental. Nesse contexto, aquilo que ingerimos é crucial para o bem-estar geral.

Uma alimentação rica em gordura, fast foods, embutidos e enlatados em nada favorece à saúde, as boas noites de sono e ainda aumentam o peso do indivíduo. Corantes, estimulantes, esses produtos químicos associados à alimentação industrializada não trazem benefícios ao organismo humano e atrapalham sim as noites de sono, assim, como a ingestão exagerada de açúcar.

Evidências científicas mostram que, quando se dorme pouco, há uma tendência de ingerir mais calorias, em especial alimentos gordurosos e açúcares. Para evitar e minimizar as chances de desenvolver doenças é preciso investir no consumo de uma alimentação balanceada que proporcione e estimule uma noite de sono tranquila e satisfatória ao organismo.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a nutricionista Laís Sousa que deu dicas de alimentos e hábitos que podemos ter para um sono melhor

Nutricionista Laís Sousa. Foto: Divulgação

“Existem alimentos que são importantíssimos para melhorar o sono, para fazer com que você durma melhor. Aí vai algumas frutas, como, banana, kiwi, as oleaginosas que são as castanhas, nozes. Sem o excesso de açúcar, sem excesso de conservantes para fazer com que você tenha esse sono de qualidade. Sem contar os chás, que também são importantíssimos pra gente utilizar no dia a dia, chá de melissa, camomila e outros. É muito importante a redução da cafeína, o ideal é que só se tome café até 4 horas da tarde.”



A especialista também orientou as pessoas que tem o dia corrido e buscam uma melhoria no sono



“Tentar jantar até no máximo 10 horas da noite. consumir também alimentos ricos em proteínas neste período noturno, como o ovo, frango porque eles também fazem com que tenham relaxamento maior para ter um sono de melhor qualidade, e pelo menos 30 minutinhos antes de dormir fazer a famosa higiene do sono, ter aquele momento de tomar um cházinho e de tentar se desconectar de celular, de uma de telas, e assim fazer com que tenhamos um relaxamento melhor para ter um sono profundo”



