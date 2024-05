A- A+

CRIANÇA CIDADÃ Quinteto de Cordas da Orquestra Criança Cidadã embarca, neste sábado (18), para Washington Grupo de câmara se apresentará no dia 23, durante as comemorações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos

Neste sábado (18), o Quinteto de Cordas da Orquestra Criança Cidadã embarca para Washington, D.C., onde se apresentará na cerimônia de celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. O evento acontecerá no dia 23 de maio, no Terrace Theater do John F. Kennedy Center for Performing Arts, mais importante sala de concertos da capital norte-americana.

A organização do concerto — já com ingressos esgotados — ficou a cargo do Instituto Guimarães Rosa e da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti justifica o convite à OCC: "Louvo a arte e o talento da Orquestra Criança Cidadã. É um prazer trazer seus ritmos e sonoridades ao Kennedy Center, por ocasião dos 200 anos das relações Brasil-Estados Unidos".

Ivo Gomes (1° violino), Luis Diogênys (2° violino), Saulo Henrique (viola), Cleyton Laurentino (violoncelo) e Maria Eduarda Brito (contrabaixo) formam o quinteto de cordas escalado pelo maestro Márcio Pereira, coordenador pedagógico da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca e preparador musical do grupo.

O repertório contará com dezesseis arranjos. A música clássica estará representada por Villa-Lobos, Vivaldi, Elgar e Ravel. A música popular norte-americana, com Frank Sinatra, Louis Armstrong e Elvis Presley. Já a brasileira se fará presente com Zequinha de Abreu, Ary Barroso, Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

Pernambuco terá lugar com o forró — via Luiz Gonzaga, Guerra-Peixe e Clóvis Pereira — e com frevos de Levino Ferreira e Getúlio Cavalcanti. O programa completo pode ser conferido no hotsite oficial da viagem.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização da Funarte e do Governo Federal. Já a Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca tem patrocínio da Prefeitura Municipal do Ipojuca, por meio de termo de fomento.

Veja também

DANÇA Estúdio de dança fará intervenção com público infantil na Feira da Aurora