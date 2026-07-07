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CULTURA Quinteto Violado leva a música nordestina em turnê por Portugal Grupo pernambucano celebra 55 anos de trajetória com apresentações em cinco cidades de Portugal, levando ao público europeu a riqueza da música nordestina e da cultura popular brasileira

O Quinteto Violado realiza, durante o mês de julho, uma turnê por Portugal com o espetáculo "Sertão", celebrando 55 anos de trajetória e levando ao público europeu a riqueza da música nordestina. A série de apresentações acontece nas cidades de Guarda, no dia 10; Tondela, dia 11; Caldas da Rainha, dia 12; Mealhada, dia 16; e Carregal do Sal, no dia 17.

Para falar sobre a turnê, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Roberto Medeiros e Marcelo Melo, que falam sobre o abraço do público europeu.

A gente fica muito contente de voltar à Europa porque é um lugar que abraça a nossa música de forma impressionante. Temos um público muito grande lá em Portugal”, afirma Roberto Medeiros

Sobre levar o Nordeste para o mundo

A nossa música é orgânica e carregada de informações culturais e da identidade brasileira e nordestina. E o público europeu tem uma admiração muito grande por tudo isso”, afirma Marcelo Melo

Criado em Pernambuco, em 1971, é reconhecido como um dos maiores representantes da música regional brasileira. A formação é composta por Marcelo Melo (voz e violão), Deri Santana (flauta), Dudu Alves (voz e teclados), Roberto Medeiros (voz e bateria) e Sandro Lins (baixo). Com uma sonoridade que une tradição e contemporaneidade, o Quinteto já gravou mais de 30 álbuns nacionais, seis internacionais e realizou diversas turnês pelo exterior.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A passagem por Portugal também reforça a histórica parceria com a ACERT, iniciada na década de 1990. A turnê reafirma o papel do Quinteto Violado na divulgação da cultura brasileira e das tradições nordestinas para públicos de diferentes países. A direção musical é de Dudu Alves, com produção de Pedro Francisco de Souza e figurino assinado por Lucy Celestino.

Serviço:

10/07 - Guarda, Teatro Municipal da Guarda.

11/07 - Tondela, Novo Ciclo ACERT.

12/07 - Caldas da Rainha, Centro Cultural da Caldas da Rainha.

16/07 - Mealhada, Cone Teatro Messias.

17/07 - Carregal do Sal, Centro Cultural de Carregal do Sal.

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