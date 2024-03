A- A+

SOLIDARIEDADE Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe o Instituto Cristina Tavares em março Com atuação desde 2005 em Pernambuco, a instituição acolhe, orienta e promove a defesa dos direitos dos pacientes

O Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe, neste mês de março, o Instituto Cristina Tavares (ICT) de Apoio à Pessoa Adulta com Câncer. Com atuação desde 2005 em Pernambuco, a instituição acolhe, orienta e promove a defesa dos direitos dos pacientes. Os produtos disponíveis no Quiosque Solidário terão os valores arrecadados nas vendas revertidos para a causa.

Localizado no Piso L1 do RioMar Recife, próximo da loja O Boticário, o Quiosque Solidário traz uma gama diversificada de produtos neste mês de março, como bonecas, blocos de notas, marcadores de texto, mandalas, garrafas, imagens de santas, entre outros produtos.

Foto: Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

Instituto Cristina Tavares:

O ICT surgiu pelo olhar sensível da Dra Christiane Violet, médica oncologista, ao atender pacientes oncológicos que chegavam no atendimento com fome, tendo em vista que saíam de casa de madrugada para serem atendidos. Assim surgiu o projeto “Lanche do Bem” que, mais para frente, juntou-se às ações de “Alimentar e cuidar”, com distribuição de cestas básicas e outros itens; “Preventivo Móvel”, que realiza exames papanicolau em mulheres que se encontram em vulnerabilidade social; e “Banco de perucas e lenços”, que realiza doação de lenços e empréstimos de perucas.

